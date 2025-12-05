Ancelotti analisa grupo do Brasil e elege o adversário mais difícil da primeira fase

Após o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, o técnico do Brasil, Carlo Ancelotti, analisou a chave da Seleção Brasileira e elegeu o adversário mais difícil da primeira fase.

— Grupo bastante difícil, Marrocos muito forte, Escócia também, Haiti é a menos forte do grupo. Marrocos fez uma Copa do Mundo muito boa em 2022, Escócia chega ao Mundial ganhando partidas importantes — afirmou o italiano à "Cazé Tv".

Brasil reencontra Escócia e Marrocos em grupo que repete história da Copa de 1998

O Brasil inicia a sua trajetória no Mundial contra Marrocos, em 13 de junho, em partida que será realizada em Boston ou Nova Jersey, com a confirmação do local pela Fifa prevista para sábado. O Grupo C disputará a primeira fase nas cidades da costa leste dos Estados Unidos, incluindo Philadelphia, Nova York/Nova Jersey, Miami e Atlanta.

Além do Marrocos, a Seleção Brasileira encara Haiti e Escócia na fase de grupos. O Haiti retorna à competição após 52 anos, enquanto a Escócia volta a disputar a Copa desde 1998.

Ancelotti destacou a necessidade de atenção ao grupo, reforçando a confiança na qualidade da equipe brasileira. O treinador qualificou Marrocos como a equipe mais difícil do grupo, citando sua experiência, boa dinâmica e organização tática.

— Marrocos tem experiência, tem boa dinâmica, equipe bem organizada, a mais difícil do grupo — afirmou.

Sobre aspectos logísticos, Ancelotti comentou sobre a importância da definição das cidades-sede e destacou que o clima pode ser relevante, embora a maioria dos jogos deva ocorrer à noite.

Ele reafirmou que a meta é vencer as três partidas da fase de grupos e que Marrocos representa o maior desafio.

Por fim, Ancelotti indicou que a lista de convocados para os amistosos diante de França e Croácia, será praticamente definitiva.

— A lista de março será mais ou menos a da Copa do Mundo. Os campeonatos europeus vão decidir se vamos ter lesão, condição física, mas é mais ou menos a lista definitiva — disse, à "Tv Globo".

A Fifa definirá ainda neste sábado os horários e locais exatos das partidas do Grupo C, considerando os fusos horários para otimizar as condições para as equipes e garantir que os torcedores possam acompanhar as partidas com facilidade.