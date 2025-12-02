Tabela da Copa do Mundo de 2026 será anunciada pela Fifa; veja data
É tempo de Copa do Mundo! A Fifa realiza nesta sexta-feira (5), às 14h (de Brasília), o sorteio dos grupos da Mundial de 2026. Para quem não quer perder nenhum jogo ou deseja se planejar para acompanhar a Seleção Brasileira nos estádios, a tabela completa com datas, horários e locais das 104 partidas será divulgada em evento neste sábado (6), às 14h, diretamente de Washington, nos Estados Unidos.
"A maior Copa do Mundo de todos os tempos" 🌎
A cerca de sete meses para o início da Copa de 2026, 42 seleções já estão classificadas para o torneio. No evento do sorteio desta semana, técnicos de todas as equipes classificadas, incluindo Carlo Ancelotti, do Brasil, são esperados. A única exceção será o Irã, que anunciou boicote ao evento devido a restrições nos pedidos de visto.
O sorteio dos grupos do próximo Mundial terá algumas restrições já definidas: México será colocado no Grupo A, Canadá no Grupo B e Estados Unidos no Grupo D. Além disso, Espanha e Argentina, líderes do ranking da Fifa, e França e Inglaterra, logo atrás, serão posicionadas em lados opostos dos playoffs caso se classifiquem em primeiro lugar nos seus grupos. A Copa de 2026 será o maior da história, com a participação inédita de 48 seleções, formando 12 grupos — em comparação com oito na última edição.
O evento de sábado será conduzido pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, e contará com a participação de lendas do futebol de diferentes países, que comentarão os confrontos. Além disso, representantes das 42 seleções já classificadas estarão presentes na plateia.
