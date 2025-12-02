Apesar de toda a atenção do futebol sul-americano neste último fim de semana ter se voltado para a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, vencida pelos rubro-negros, os campeonatos nacionais dos países da região seguem em fase final, e um dos títulos mais aguardados foi definido no último domingo (30). O Nacional sagrou-se campeão uruguaio de 2025 ao vencer seu maior rival, o Peñarol, por 1 a 0, com gol na prorrogação.

A vitória do Nacional aconteceu na partida de volta no Gran Parque Central — o jogo de ida havia terminado em 2 a 2 no Campeón del Siglo — e Osinachi Ebere, nigeriano de 27 anos, foi o autor do gol e o herói do título. Com 114 minutos de bola rolando, ele recebeu lançamento de Julián Milan, invadiu a área e estufou as redes. O troféu encerrou a seca de três anos sem títulos do Bolso. Além disso, foi a 50ª taça da liga nacional pelos tricolores.

O elenco campeão do Nacional conta com alguns nomes conhecidos do público brasileiro, começando pelo técnico brasileiro Jadson Vieira, de 44 anos, natural de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, que também dirigiu o Boston River no Uruguai. Entre os jogadores, destacam-se Nicolás Lodeiro, ex-Botafogo e Corinthians; Gonzalo Carneiro, ex-São Paulo; e Hayen Palacios, emprestado pelo Athletico-PR.

Ademais, o goleador do Nacional na temporada foi Nico López, que atuou por quatro temporadas no Internacional. Emprestado pelo León, do México, desde a temporada passada, o atacante soma 46 participações em gols em 61 jogos pelo clube. Vice-artilheiro da competição, marcou 24 gols e deu cinco assistências em 43 partidas.

Campeões da América 🏆

O Nacional se expande mais uma vez como o clube mais vitorioso da América do Sul: um total de 162 troféus, embora seu site oficial registre 166. A extensa lista de conquistas inclui 50 Campeonatos Uruguaios, três Libertadores, três Copas Intercontinentais, duas Supercopas Uruguaias, uma Recopa Sul-Americana, entre outros títulos.

Em termos de títulos internacionais oficiais, a liderança não é do Nacional, mas sim compartilhada por dois clubes argentinos: Boca Juniors e Independiente, com 18 conquistas cada. River Plate ocupa a segunda posição, empatado com o São Paulo, ambos com 12 troféus, enquanto o Flamengo, com sete títulos, aparece mais atrás.

