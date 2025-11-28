menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Irã boicota sorteio da Copa do Mundo após falta de vistos dos Estados Unidos

Decisão foi comunicada pela federação iraniana, meses depois da seleção garantir vaga no Mundial

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/11/2025
17:44
Sorteio da Copa do Mundo de 2026
imagem cameraSorteio da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação/Fifa)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Irã anunciou nesta sexta-feira (28) que não participará do sorteio da Copa do Mundo de 2026, marcado para 5 de dezembro, em Washington, após os Estados Unidos negarem vistos a integrantes de sua delegação. A decisão foi comunicada pela federação iraniana e ocorre meses depois de a seleção garantir vaga no Mundial e ser incluída no pote 2 definido pela Fifa.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O site esportivo iraniano Varzesh 3 informou na terça que alguns membros da delegação não receberam autorização para entrar no país, entre eles o presidente da federação, Mehdi Taj. A entidade afirmou ter comunicado à Fifa que a medida não tem relação com o futebol e que, por esse motivo, os representantes iranianos não comparecerão ao sorteio.

continua após a publicidade

— Informamos à Fifa que as decisões tomadas não têm relação com o esporte e que os membros da delegação iraniana não participarão no sorteio da Copa do Mundo — anunciou o porta-voz da federação de futebol do país na televisão estatal.

Os Estados Unidos, que não mantêm relações diplomáticas com o Irã há mais de quatro décadas, serão um dos anfitriões da competição, ao lado de Canadá e México. A maioria das partidas, incluindo a final, está prevista para ocorrer em território norte-americano.

continua após a publicidade
Logo oficial da Copa do Mundo de 2026
Logo oficial da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação/Fifa)

Estados Unidos x Irã

Os dois países retomaram em abril negociações mediadas pelo sultanato de Omã sobre o programa nuclear iraniano. As conversas, porém, estão paralisadas desde o ataque surpresa de Israel contra o Irã no dia 13 de junho, que desencadeou um conflito de 12 dias e resultou em investidas americanas contra três instalações nucleares iranianas.

Ainda segundo o Varzesh 3, quatro integrantes, incluindo o treinador da seleção, Amir Ghalenoei, tiveram o visto aprovado para a viagem. Na quinta-feira, a agência Mehr relatou que o presidente da federação classificou a postura dos Estados Unidos como uma decisão de natureza política.

— Declarámos ao presidente da Fifa, o Sr. (Gianni) Infantino, que se trata de uma posição puramente política e pedimos que ponha fim a este comportamento — afirmou.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias