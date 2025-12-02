Filipe Luís consolidou-se como o grande técnico do futebol brasileiro neste ano. Aos 40 anos, assumiu de forma meteórica o comando do Flamengo em setembro de 2024, conquistou a Copa do Brasil em seu primeiro mês no cargo e, em 2025, conduzir o clube aos títulos do Campeonato Carioca e da Libertadores, além da possibilidade de alcançar também o Brasileirão nesta semana. Diante desse cenário, intensificam-se as especulações sobre os próximos passos de sua carreira, seja permanecendo na Gávea ou avaliando uma eventual transferência ao Velho Continente.

Antes de retornar ao futebol brasileiro como jogador do Flamengo em 2019, Filipe Luís construiu carreira na Europa, sobretudo em seu período como lateral-esquerdo do Atlético de Madrid, em duas passagens, de 2010 a 2014 e de 2015 a 2019. Reconhecido no cenário internacional, o ex-jogador se destaca em um mercado que tradicionalmente exporta talentos brasileiros para a Europa; no caso, seria um dos poucos nomes do país com potencial para realizar a transição para o continente na função de treinador.

Contudo, segundo a "ESPN", há um obstáculo relevante para que Filipe realize o objetivo de dirigir uma equipe europeia: Luís ainda não reúne a experiência exigida para obter uma licença válida da Uefa. O treinador está em fase final de conclusão da Licença PRO da CBF Academy, após já ter conquistado as licenças A e B. Desde 2022, essa certificação máxima da entidade brasileira passou a ser reconhecida pela Uefa, de modo que permite que profissionais habilitados pela CBF recebam a documentação equivalente para trabalhar no futebol europeu.

O acordo firmado entre as confederações impõe critérios específicos, e é nesse ponto que a situação de Filipe Luís ainda não atende aos requisitos para obter a autorização da Uefa. De acordo com o Acordo Operacional sobre Reconhecimento Mútuo de Qualificações e Competências de Treinadores, assinado por Conmebol e Uefa, um técnico com Licença PRO da CBF deve comprovar três anos de experiência no comando de uma equipe de primeira divisão ou seleção, além de apresentar uma oferta formal de trabalho de um clube da primeira ou segunda divisão ou de uma seleção nacional.

Filipe Luís, do Flamengo, concede entrevista antes da final da Libertadores (Foto: Connie France/AFP)

Outra alternativa seria Filipe Luís realizar o curso exigido para a Licença PRO da Uefa na Europa, o que implicaria deixar o Flamengo e demandaria tempo de sua carreira. O comandante completou apenas seu primeiro ano no cargo em setembro de 2025, após ter ingressado a carreira nas categorias de base do Rubro-Negro.

Embora Filipe ainda não reúna os requisitos necessários para atuar oficialmente na Europa, seu auxiliar Ivan Palanco possui a certificação, o que permitiria, por exemplo, que o assistente espanhol comandasse formalmente uma equipe sob a supervisão de Luís. Multicampeão pelo Flamengo, o ídolo mantém vínculo com o clube até o final deste ano.

