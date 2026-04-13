Suárez pode retornar à seleção uruguaia para despedida da Copa do Mundo

Luis Suárez pode retornar à seleção uruguaia aos 39 anos para se despedir da Copa do Mundo. Aposentado da Celeste desde 2024, o ídolo do Barcelona considera retroceder de sua decisão e não recusaria um convite do técnico Marcelo Bielsa para defender a bicampeã mundial nos gramados de Estados Unidos, México e Canadá.

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— Obviamente, a seleção nacional é sempre o que queremos. Começamos a pensar nisso hoje, está em nossas mentes, e com a Copa do Mundo se aproximando, se precisarem de você… o que você faz? Eu nunca direi não ao meu país. É impossível para mim dizer não, enquanto eu estiver jogando, enquanto eu estiver ativo — afirmou em entrevista ao "El País".

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O último jogo de Luisito pelo Uruguai foi em setembro de 2024, quando atuou durante 90 minutos no empate por 0 a 0 com o Paraguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Desde então, soma expressivos 23 gols e 21 assistências em 66 partidas pelo Inter Miami, dos Estados Unidos.

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Mais um capítulo na história de amor entre Suárez e a Celeste?

O centroavante é um dos grandes ídolos da história do futebol uruguaio e dono do posto de maior artilheiro da Celeste, com 69 gols em 143 jogos. Caso seja convocado por Bielsa para a Copa do Mundo deste ano, participaria da sua quinta edição do torneio. Nas quatro anteriores, totalizou sete gols.

Por mais que nunca tenha conquistado um título, "El Pistolero" fez história no campeonato mais importante do futebol. Teve como melhor participação a primeira, em 2010, quando liderou sua equipe ao quarto lugar e protagonizou um dos momentos mais emblemáticos do torneio: a defesa de mão que evitou o gol de Gana nas quartas de final. Em 2014, ajudou o Uruguai a chegar ao mata-mata em grupo com Inglaterra e Itália, mas não jogou as oitavas após suspensão pela mordida no zagueiro Chiellini. Já em 2018, outra grande campanha até as quartas, eliminando Portugal de Cristiano Ronaldo na fase anterior. Em 2022, a Celeste caiu na fase de grupos, mas o atacante foi reserva justamente no único jogo em que a seleção sul-americana foi derrotada.

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Suárez usa mãos para salvar gol de Gana nas quartas de final da Copa do Mundo de 2010 (Foto: AFP)

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Os concorrentes de Luisito

Na última convocação, Bielsa chamou os seguintes atacantes para defender a seleção uruguaia em amistosos da Data Fifa: Facundo Pellistri (Panathinaikos), Facundo Torres (Austin), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake), Maximiliano Araújo (Sporting), Brian Rodríguez (América do México), Agustín Canobbio (Fluminense), Rodrigo Aguirre (Tigres), Agustín Álvarez Martínez (Monza), Federico Viñas (Oviedo) e Darwin Núñez (Al-Hilal).

Uruguai na Copa do Mundo de 2026

A Celeste integra o Grupo H do Mundial, ao lado de Espanha, Arábia Saudita e Cabo Verde. Confira a agenda abaixo: