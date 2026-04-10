Argentina repete estratégia questionada em últimos amistosos pré-Copa do Mundo
Seleção albiceleste definiu adversários para jogos de preparação nos EUA
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A Argentina definiu os dois últimos amistosos que disputará antes do início da Copa do Mundo. Os jogos serão contra Honduras e Islândia, respectivas 66ª e 75ª colocadas do ranking da Fifa. Dessa forma, a atual campeã do mundo repete a estratégia de enfrentar seleções de menor expressão e que não estão classificadas para o Mundial, como nas partidas contra Zâmbia e Mauritânia da última Data Fifa.
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Nas redes sociais, torcedores argentinos ficaram na bronca com a decisão, pois não terão oportunidade de medir forças com equipes mais difíceis antes do início do torneio. No entanto, a Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lidou da mesma forma com a preparação para o campeonato do qual foram campeões: em 2022, os amistosos foram contra Estônia, Honduras, Jamaica e Emirados Árabes Unidos (EAU).
Calendário da Argentina
- 06/06: amistoso vs Honduras - Estádio Kyle Field, Texas (EUA)
- 09/06: amistoso vs Islândia - Jordan Hare Stadium, Alabama (EUA)
- 16/06: estreia na Copa vs Argélia - Arrowhead Stadium , Kansas City (EUA)
- 22/06: 2ª rodada da Copa vs Áustria - AT&T Stadium , Dallas (EUA)
- 27/06: 3ª rodada da Copa vs Jordânia - AT&T Stadium , Dallas (EUA)
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Resultados da Albiceleste em 2026
- Argentina 2 x 1 Mauritânia
- Argentina 5 x 0 Zâmbia
Última convocação de Lionel Scaloni
Goleiros
- Emiliano Martínez (Aston Villa)
- Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha)
- Juan Musso (Atlético de Madrid)
Defensores
- Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
- Gonzalo Montiel (River Plate)
- Cristian Romero (Tottenham)
- Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha)
- Marcos Senesi (Bournemouth)
- Nicolás Otamendi (Benfica)
- Tomás Palacios (Estudiantes)
- Nicolás Tagliafico (Lyon)
- Gabriel Rojas (Racing)
- Marcos Acuña (River Plate)
Meias
- Leandro Paredes (Boca Juniors)
- Máximo Perrone (Como)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Enzo Fernández (Chelsea)
- Valentín Barco (Strasbourg)
- Rodrigo de Paul (Inter Miami)
- Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Nico Paz (Como)
Atacantes
- Gianluca Prestianni (Benfica)
- Nico González (Atlético de Madrid)
- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
- Thiago Almada (Atlético de Madrid)
- Flaco López (Palmeiras)
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
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