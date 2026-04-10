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Argentina repete estratégia questionada em últimos amistosos pré-Copa do Mundo

Seleção albiceleste definiu adversários para jogos de preparação nos EUA

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Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/04/2026
14:55
Lionel Messi em ação durante amistoso entre Argentina e Zâmbia em La Bombonera, Buenos Aires (Foto: Juan Mabromata / AFP)
imagem cameraLionel Messi em ação durante amistoso entre Argentina e Zâmbia em La Bombonera, Buenos Aires (Foto: Juan Mabromata / AFP)
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A Argentina definiu os dois últimos amistosos que disputará antes do início da Copa do Mundo. Os jogos serão contra Honduras e Islândia, respectivas 66ª e 75ª colocadas do ranking da Fifa. Dessa forma, a atual campeã do mundo repete a estratégia de enfrentar seleções de menor expressão e que não estão classificadas para o Mundial, como nas partidas contra Zâmbia e Mauritânia da última Data Fifa.

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Nas redes sociais, torcedores argentinos ficaram na bronca com a decisão, pois não terão oportunidade de medir forças com equipes mais difíceis antes do início do torneio. No entanto, a Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lidou da mesma forma com a preparação para o campeonato do qual foram campeões: em 2022, os amistosos foram contra Estônia, Honduras, Jamaica e Emirados Árabes Unidos (EAU).

Calendário da Argentina

  • 06/06: amistoso vs Honduras - Estádio Kyle Field, Texas (EUA)
  • 09/06: amistoso vs Islândia - Jordan Hare Stadium, Alabama (EUA)
  • 16/06: estreia na Copa vs Argélia - Arrowhead Stadium , Kansas City (EUA)
  • 22/06: 2ª rodada da Copa vs Áustria - AT&T Stadium , Dallas (EUA)
  • 27/06: 3ª rodada da Copa vs Jordânia - AT&T Stadium , Dallas (EUA)

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Resultados da Albiceleste em 2026

  • Argentina 2 x 1 Mauritânia
  • Argentina 5 x 0 Zâmbia

Última convocação de Lionel Scaloni

Goleiros

  • Emiliano Martínez (Aston Villa)
  • Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha)
  • Juan Musso (Atlético de Madrid)

Defensores

  1. Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
  2. Gonzalo Montiel (River Plate)
  3. Cristian Romero (Tottenham)
  4. Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha)
  5. Marcos Senesi (Bournemouth)
  6. Nicolás Otamendi (Benfica)
  7. Tomás Palacios (Estudiantes)
  8. Nicolás Tagliafico (Lyon)
  9. Gabriel Rojas (Racing)
  10. Marcos Acuña (River Plate)
    1.

Meias

  1. Leandro Paredes (Boca Juniors)
  2. Máximo Perrone (Como)
  3. Alexis Mac Allister (Liverpool)
  4. Enzo Fernández (Chelsea)
  5. Valentín Barco (Strasbourg)
  6. Rodrigo de Paul (Inter Miami)
  7. Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
  8. Lionel Messi (Inter Miami)
  9. Nico Paz (Como)
    1.

Atacantes

  • Gianluca Prestianni (Benfica)
  • Nico González (Atlético de Madrid)
  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
  • Thiago Almada (Atlético de Madrid)
  • Flaco López (Palmeiras)
  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

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