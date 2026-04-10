A Argentina definiu os dois últimos amistosos que disputará antes do início da Copa do Mundo. Os jogos serão contra Honduras e Islândia, respectivas 66ª e 75ª colocadas do ranking da Fifa. Dessa forma, a atual campeã do mundo repete a estratégia de enfrentar seleções de menor expressão e que não estão classificadas para o Mundial, como nas partidas contra Zâmbia e Mauritânia da última Data Fifa.

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Nas redes sociais, torcedores argentinos ficaram na bronca com a decisão, pois não terão oportunidade de medir forças com equipes mais difíceis antes do início do torneio. No entanto, a Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lidou da mesma forma com a preparação para o campeonato do qual foram campeões: em 2022, os amistosos foram contra Estônia, Honduras, Jamaica e Emirados Árabes Unidos (EAU).

Calendário da Argentina

06/06: amistoso vs Honduras - Estádio Kyle Field, Texas (EUA)

09/06: amistoso vs Islândia - Jordan Hare Stadium, Alabama (EUA)

16/06: estreia na Copa vs Argélia - Arrowhead Stadium , Kansas City (EUA)

22/06: 2ª rodada da Copa vs Áustria - AT&T Stadium , Dallas (EUA)

27/06: 3ª rodada da Copa vs Jordânia - AT&T Stadium , Dallas (EUA)

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Resultados da Albiceleste em 2026

Argentina 2 x 1 Mauritânia

Argentina 5 x 0 Zâmbia

Última convocação de Lionel Scaloni

Goleiros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Defensores

Nahuel Molina (Atlético de Madrid) Gonzalo Montiel (River Plate) Cristian Romero (Tottenham) Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha) Marcos Senesi (Bournemouth) Nicolás Otamendi (Benfica) Tomás Palacios (Estudiantes) Nicolás Tagliafico (Lyon) Gabriel Rojas (Racing) Marcos Acuña (River Plate)

1 .

Meias

Leandro Paredes (Boca Juniors) Máximo Perrone (Como) Alexis Mac Allister (Liverpool) Enzo Fernández (Chelsea) Valentín Barco (Strasbourg) Rodrigo de Paul (Inter Miami) Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) Lionel Messi (Inter Miami) Nico Paz (Como)

1 .

Atacantes