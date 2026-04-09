Copa do Mundo: entenda como festa por vaga gerou briga entre clubes e seleção

A seleção da República Democrática do Congo conquistou vaga na Copa do Mundo após vitória contra a Jamaica na terça-feira, dia 31 de março, em duelo disputado no México, mas comemorou o feito nas ruas de Kinshasa, capital do país, somente no domingo, 5 de abril. Com isso, os jogadores se ausentaram dos respectivos clubes por período que extrapolou o prazo previsto para a Data Fifa, o que causou insatisfação dos times prejudicados.

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A revolta mais recente foi do inglês West Ham, que apresentou uma queixa formal à Fifa contra a Federação de Futebol da República do Congo, segundo o "The Athletic". Enquanto comemorava a conquista com sua seleção, o lateral-direito Aaron Wan-Bissaka foi desfalque em jogo das quartas de final da Taça da Inglaterra, no qual a equipe londrina foi eliminada pelo Leeds nos pênaltis.

O clube alega que não autorizou a permanência do defensor para os festejos e chegou a disponibilizar um avião privado para o seu regresso a Londres na noite de sexta-feira, 3 de abril. No entanto, o jogador não será punido internamente e deve entrar em campo no próximo duelo dos Hammers.

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A abordagem foi diferente do espanhol Bétis, que puniu o atacante Bakambu pelo atraso no retorno ao clube e consequente ausência no empate sem gols com o Espanyol por La Liga. Outro time impactado foi o francês Lille, que não contou com Chancel Mbemba na vitória diante do Lens pela Ligue 1 e também recorreu à Fifa contra a federação congolesa.

— A federação congolesa decidiu de forma unilateral bloquear os jogadores até segunda-feira (6 de abril), quando os regulamentos da Fifa são claros: os jogadores devem regressar aos seus clubes 48 horas após o jogo — afirmou o presidente do Lille, Olivier Létang.

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Congo se classifica para a Copa do Mundo

Ao superar a Jamaica por 1 a 0 na prorrogação da final da repescagem intercontinental, com gol de Axel Tuanzebe, a República Democrática do Congo garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026, organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá e México, e participará do Mundial pela primeira vez desde 1974. Na época, o país era chamado de República do Zaire, seu nome oficial entre 1971 e 1997, período da ditadura de Mobutu Sese Seko.

A seleção de Congo integra o Grupo K, ao lado de Portugal, Uzbequistão e Colômbia, e disputará seus jogos da primeira fase em Houston (EUA), Guadalajara (México) e Atlanta (EUA).