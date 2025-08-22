Sorteio da Copa do Mundo de 2026 tem data, local e horários confirmados
Sorteio acontecerá em dezembro
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a data, horário e o local do sorteio que definirá os grupos da Copa do Mundo de 2026.
O evento acontecerá no dia 5 de dezembro, no Kennedy Center, em Washington, a partir das 13h (horário de Brasília).
A capital norte-americana não está na lista de cidades que receberão jogos no próximo ano. Geralmente, os sorteios ocorrem em cidades-sede dos países anfitriões da competição.
Ao todo, 48 seleções participarão do sorteio que definirá os jogos da fase de grupos. Serão formados 12 grupos, cada um com quatro seleções. O anúncio foi feito ao vivo pelo presidente dos EUA em parceria com Gianni Infantino, mandatário da Fifa, na Casa Branca.
Durante o evento, Trump segurou a taça da Copa do Mundo e foi presenteado com um ingresso para a final, marcada para o dia 19 de julho, no estádio MetLife, em Nova Jersey. No comunicado, também foram abordadas questões políticas, entre elas, a facilidade na emissão de vistos para visitantes durante o torneio.
Copa do Mundo de 2026: datas e países
A Copa do Mundo de 2026 será disputada em três países: Estados Unidos, Canadá e México. A competição acontecerá entre os dia 11 de junho e 19 de julho.
A fase de grupos contará com 72 partidas distribuídas por todas as sedes, entre os dias 11 e 27 de junho. O início do mata-mata está marcado para o período de 28 de junho a 3 de julho, em 14 cidades diferentes. As oitavas de final serão realizadas de 4 a 7 de julho, em oito estádios. A partir das quartas de final, todos os jogos da Copa do Mundo passarão a ser disputados exclusivamente nos Estados Unidos.
