David Luiz, ex-Flamengo e Seleção, se envolve em escândalo de possível traição

O zagueiro David Luiz, ex-jogador do Flamengo, teve um suposto caso de infidelidade exposto pelo portal "LeoDias". De acordo com informações publicadas pelo site, o atleta se relacionou com Karol Cavalcante enquanto estava noivo de Bruna Loureiro. A assessoria do defensor nega a versão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

De acordo com a suposta amante, tudo começou através de conversas nas redes sociais. Ela revelou que os dois trocavam mensagens constantes e a aproximidade a encorajou para realizar uma viagem a Fortaleza, onde David mora, para um encontro.

- Tudo começou quando ele me seguiu no Instagram em julho deste ano. Eu não esperava nada, mas ele fez isso justamente para eu notar ele. Começamos a conversar, e com o passar dos dias a troca de mensagens foi ficando cada vez mais constante... Em determinado momento viajei para Fortaleza para encontrá-lo pessoalmente. Após o encontro, continuamos nos falando pelo Instagram, mas em modo temporário - contou Karol.

continua após a publicidade

Nota oficial de David Luiz

Em contato com a assessoria do atleta, o Lance! conseguiu um posicionamento sobre o caso. O jogador confirmou que interagiu por mensagens com Karol Cavalcante, mas negou qualquer tipo de encontra com a mulher.

A ALOB Sports, empresa que gere a imagem do jogador David Luiz, informa que ao tomar conhecimento das alegações recentemente divulgadas, buscou imediatamente esclarecer os fatos.

continua após a publicidade

Antes de qualquer interação, o jogador recebeu em momentos diferentes imagens íntimas da pessoa mencionada com o intuito de despertar a atenção do atleta. Após um período e apenas por um breve momento, David interagiu por mensagens, mas jamais houve qualquer encontro presencial entre as partes.

Diante das alegações divulgadas, solicitamos ao Magna Praia Hotel um documento que comprove a ausência do atleta no local, pois ele nunca esteve lá. No momento, a aguardamos o retorno da administração do hotel.

David Luiz reitera seu compromisso com a verdade e confia que os fatos serão devidamente esclarecidos.