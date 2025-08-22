Seleção aposta em tecnologia de Cristiano Ronaldo para chegar à Copa

Cristiano Ronaldo está ligado a um projeto que pode impactar diretamente no desenvolvimento do futebol paraguaio. Em fase final de preparação para a Copa do Mundo de 2026, a Federação Paraguaia firmou nesta semana um acordo com a Avanutri, companhia brasileira especializada em tecnologia de avaliação física, recuperação e alta performance, e que desde 2023 tem a marca do craque português em sua assinatura.

A parceria foi discutida durante visita do diretor geral da federação, o ex-goleiro Justo Villar, às instalações da Avanutri em Três Rios, no Rio de Janeiro. Ao lado da gerente de marketing Silvia Caballero, Villar conheceu a fábrica e também os projetos sociais da empresa. Eles foram recebidos pelo CEO Rodrigo Santana, que destacou a origem da aproximação.

- É um prazer receber o Justo e a gerente de marketing da Federação Paraguaia para conhecer toda nossa estrutura e linha de produção. Quem levou a Ava até eles foi o Gatito Fernández, que já usava nossa tecnologia no Botafogo. Só que, com tanto avanço e modernização, e tudo agora desenvolvido junto ao Cristiano Ronaldo, eles vieram fechar uma parceria maior. É um projeto grande - afirmou.

Ex-capitão da seleção paraguaia e goleiro com 120 jogos pela equipe nacional, Villar foi capitão da equipe na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, levando o país a uma inédita fase de quartas de final. Na ocasião, o Paraguai acabou eliminado pela Espanha, que acabaria campeã. No ano seguinte, Justo foi eleito o melhor goleiro da Copa América.

- A visita faz parte das discussões que a Federação e a Ava CR7 mantêm com vistas a um acordo de cooperação, que nos permitirá incorporar inovação tecnológica na formação de nossos jogadores e na modernização da instituição. O encontro reforça nossa visão de investir em alianças estratégicas que contribuam para o crescimento integral do futebol paraguaio, impulsionando tanto o desempenho esportivo quanto a projeção internacional da nossa seleção - disse.

Além da estrutura voltada ao alto rendimento, Villar conheceu o Instituto Avanutri, que atende mais de 250 crianças de 5 a 13 anos em atividades esportivas e acompanhamento médico. O ex-jogador se emocionou ao ver de perto a iniciativa social, considerada pela empresa parte fundamental de sua atuação no Brasil.

