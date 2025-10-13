Sorteio da Copa: Brasil será cabeça de chave? Saiba quem está garantido

A menos de dois meses para sorteio da Copa do Mundo de 2026, um total de 21 das 48 seleções que disputarão a competição já asseguraram vaga no Mundial — a mais recente foi Gana, que confirmou a classificação nesse domingo (12), ao vencer Comores por 1 a 0. Outras seleções da África e da Europa podem carimbar suas vagas na Copa até o fim desta atual Data Fifa. E, ainda que falte preencher boa parte da tabela, já é possível projetar quase todos os cabeças de chave.

O sorteio da Copa do Mundo está marcado para dia 5 de dezembro, no John F. Kennedy Center for the Performing Arts, em Washington, capital dos Estados Unidos. As 48 seleções serão divididas em quatro potes: o Pote 1 reunirá os três países-sedes (EUA, Canadá e México), além das nove seleções mais bem colocadas no ranking da Fifa. As 12 bolinhas do Pote 1 serão as dos cabeças de chave.

A Fifa ainda não informou qual a atualização do ranking será considerada para ordenar as 48 seleções. A próxima acontecerá em 22 de outubro, mas tudo indica que um novo ranking será conhecido após a Data Fifa de novembro e que será utilizado para a definição dos potes no sorteio da Copa do Mundo.

Mas, mesmo com as próximas atualizações, já é possível garantir que o Brasil será um dos cabeças de chave do Mundial. A Seleção é a atual sexta colocada, com 1.761,6 pontos e não tem como despencar para o décimo lugar, atualmente ocupado pela Itália e que ainda nem sequer garantiu vaga na competição.

Terceira no ranking da Fifa, a Argentina também está confirmada no Pote 1 no sorteio da Copa do Mundo. Assim, cinco dos 12 cabeças de chave já são conhecidos: Estados Unidos, México e Canadá (países-sedes), Argentina e Brasil.

Próximos de assegurar vaga no Mundial, Espanha, França, Inglaterra, Portugal e Holanda também estarão no Pote 1. Resta, portanto, definir quais serão os dois últimos cabeças de chave.

Seleções da Europa vão completar o Pote 1 do sorteio da Copa

Quatro seleções europeias brigam pelas duas últimas vagas no Pote 1 do sorteio da Copa do Mundo — ressalte-se, mais uma vez, que nenhuma equipe da Uefa está garantida no Mundial até o momento.

A briga está com Bélgica, que tem 1.739,54 pontos no ranking da Fifa; Croácia (1.714,2); Itália (1.710,06); e Alemanha (com 1.704,27). Marrocos aparece à frente dos alemães no ranking atual da Fifa, mas disputará apenas amistosos no próximo mês, enquanto a Uefa ainda estará nas Eliminatórias. E o cálculo do ranking dá peso maior a jogos por competições.

Vale lembrar que o sorteio da Copa do Mundo acontecerá com apenas 42 das 48 seleções, já que as últimas seis serão definidas em repescagem marcada para março do ano que vem.