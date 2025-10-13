menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Sorteio da Copa: Brasil será cabeça de chave? Saiba quem está garantido

Ao todo, 12 seleções estarão no Pote 1; definição dos grupos será em dezembro

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/10/2025
06:00
Emblema oficial da Copa do Mundo 2026
imagem cameraCopa do Mundo conhecerá os grupos em sorteio marcado para dezembro (Foto: Fifa)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A menos de dois meses para sorteio da Copa do Mundo de 2026, um total de 21 das 48 seleções que disputarão a competição já asseguraram vaga no Mundial — a mais recente foi Gana, que confirmou a classificação nesse domingo (12), ao vencer Comores por 1 a 0. Outras seleções da África e da Europa podem carimbar suas vagas na Copa até o fim desta atual Data Fifa. E, ainda que falte preencher boa parte da tabela, já é possível projetar quase todos os cabeças de chave.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Imprensa europeia fica alucinada com atuação de Vini Jr pela Seleção

O sorteio da Copa do Mundo está marcado para dia 5 de dezembro, no John F. Kennedy Center for the Performing Arts, em Washington, capital dos Estados Unidos. As 48 seleções serão divididas em quatro potes: o Pote 1 reunirá os três países-sedes (EUA, Canadá e México), além das nove seleções mais bem colocadas no ranking da Fifa. As 12 bolinhas do Pote 1 serão as dos cabeças de chave.

A Fifa ainda não informou qual a atualização do ranking será considerada para ordenar as 48 seleções. A próxima acontecerá em 22 de outubro, mas tudo indica que um novo ranking será conhecido após a Data Fifa de novembro e que será utilizado para a definição dos potes no sorteio da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Mas, mesmo com as próximas atualizações, já é possível garantir que o Brasil será um dos cabeças de chave do Mundial. A Seleção é a atual sexta colocada, com 1.761,6 pontos e não tem como despencar para o décimo lugar, atualmente ocupado pela Itália e que ainda nem sequer garantiu vaga na competição.

Terceira no ranking da Fifa, a Argentina também está confirmada no Pote 1 no sorteio da Copa do Mundo. Assim, cinco dos 12 cabeças de chave já são conhecidos: Estados Unidos, México e Canadá (países-sedes), Argentina e Brasil.

continua após a publicidade

Próximos de assegurar vaga no Mundial, Espanha, França, Inglaterra, Portugal e Holanda também estarão no Pote 1. Resta, portanto, definir quais serão os dois últimos cabeças de chave.

Seleções da Europa vão completar o Pote 1 do sorteio da Copa

Quatro seleções europeias brigam pelas duas últimas vagas no Pote 1 do sorteio da Copa do Mundo — ressalte-se, mais uma vez, que nenhuma equipe da Uefa está garantida no Mundial até o momento.

A briga está com Bélgica, que tem 1.739,54 pontos no ranking da Fifa; Croácia (1.714,2); Itália (1.710,06); e Alemanha (com 1.704,27). Marrocos aparece à frente dos alemães no ranking atual da Fifa, mas disputará apenas amistosos no próximo mês, enquanto a Uefa ainda estará nas Eliminatórias. E o cálculo do ranking dá peso maior a jogos por competições.

Vale lembrar que o sorteio da Copa do Mundo acontecerá com apenas 42 das 48 seleções, já que as últimas seis serão definidas em repescagem marcada para março do ano que vem.

Seleção Brasileira já está garantida como cabeça de chave no sorteio da Copa do Mundo
Seleção Brasileira já está garantida como cabeça de chave no sorteio da Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias