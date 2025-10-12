Momento inusitado de Paulo Henrique na Seleção Brasileira chama atenção: ‘Corre atrás’

De olho no segundo amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, a CBF divulgou imagens da preparação da Seleção Brasileira para o confronto contra o Japão, que acontece nesta terça-feira (14). Nas redes sociais, os internautas se impressionaram com uma foto envolvendo o lateral Paulo Henrique, do Vasco.

Durante um dos treinamentos, o lateral vascaíno superou grandes nomes da Seleção Brasileira em uma disputa por velocidade. Na imagem feita por Rafael Ribeiro, fotógrafo oficial da CBF, Rafael Ribeiro, podemos ver jogadores como Richarlison, Gabriel Martinelli, João Gomes, Joelinton, Luiz Henrique e Vitinho, ficando atrás de Paulo Henrique na atividade.

Logo após a divulgação da foto, os torcedores se impressionaram com a condição física do lateral. Segundo um dos torcedores, em uma corrida entre Paulo Henrique e Mbappé, ele aposta suas fichas no defensor brasileiro. Confira as reações abaixo.

Os amistosos contra Coreia do Sul e Japão marcaram a primeira convocação de Paulo Henrique para a Seleção Brasileira. Em uma visão geral, as primeiras impressões sobre o lateral foram positivas. De acordo com os internautas, Paulo Henrique correspondeu às expectativas e soube aproveitar as oportunidades que apareceram durante o confronto com os sul-coreanos.

Saiba como foi a estreia de Paulo Henrique pela Seleção Brasileira

Texto por: Pedro Cobalea

O lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco, estreou pela Seleção Brasileira nesta sexta-feira (10), na vitória sobre a Coréia do Sul por 5 a 0. O jogador entrou no segundo tempo da partida, disputada em Seul, e teve seus primeiros minutos com a camisa amarelinha, atuando por cerca de 20 minutos.

Apesar do curto tempo em campo, Paulo Henrique mostrou intensidade e participou bastante das ações da equipe. Segundo dados do Sofascore, o lateral conseguiu 2 desarmes, 1 recuperação de bola, disputou 3 duelos no chão, vencendo 2 deles, acertou 12 de 17 passes tentados e sofreu 1 drible. O que rendeu a ele uma nota de 6.6 na plataforma.