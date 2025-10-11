menu hamburguer
Imprensa europeia fica alucinada com atuação de Vini Jr pela Seleção

Atacante do Real Madrid marcou na vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Vini Jr marcou um dos gols do Brasil na goleada por 5 a 0 contra a Coreia do Sul (Foto: ANTHONY WALLACE / AFP)
imagem cameraVini Jr marcou um dos gols do Brasil na goleada por 5 a 0 contra a Coreia do Sul (Foto: ANTHONY WALLACE / AFP)
O jornal espanhol "As" destacou a grande atuação de Vinícius Júnior na goleada do Brasil por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, em amistoso disputado nesta semana. O atacante do Real Madrid marcou um gol, deu uma assistência e, segundo a publicação, mostrou “a melhor versão de si mesmo” sob o comando de Carlo Ancelotti.

Título do &quot;As&quot; para atuação de Vini Jr, pela Seleção, contra a Coreia do Sul (Foto: Reprodução)
Título do "As" para atuação de Vini Jr, pela Seleção, contra a Coreia do Sul (Foto: Reprodução)

Desde a chegada de Ancelotti à Seleção Brasileira, Vini Jr tem se consolidado como uma das principais figuras do time. O atacante soma três gols e uma assistência nos últimos quatro jogos com o treinador.

Vini exalta Ancelotti após goleada

Entre Real Madrid e seleção, o craque já acumula 92 gols e 60 assistências sob o comando de Ancelotti. Após a vitória sobre os sul-coreanos, Vinícius exaltou o treinador:

— Sempre foi o melhor técnico que tive, o que mais confiança me deu e com quem melhor joguei. O progresso que tive com ele é evidente, e espero continuar assim para fazer um grande Mundial — afirmou o camisa 7.

O "As" também destacou que o bom momento individual de Vini Jr reflete o crescimento coletivo da Seleção, que soma três vitórias nos últimos quatro jogos — perdendo apenas para a Bolívia, em La Paz, na altitude de 4.150 metros.

circulo com pontos dentroTudo sobre

