Imprensa europeia fica alucinada com atuação de Vini Jr pela Seleção
Atacante do Real Madrid marcou na vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul
O jornal espanhol "As" destacou a grande atuação de Vinícius Júnior na goleada do Brasil por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, em amistoso disputado nesta semana. O atacante do Real Madrid marcou um gol, deu uma assistência e, segundo a publicação, mostrou “a melhor versão de si mesmo” sob o comando de Carlo Ancelotti.
Desde a chegada de Ancelotti à Seleção Brasileira, Vini Jr tem se consolidado como uma das principais figuras do time. O atacante soma três gols e uma assistência nos últimos quatro jogos com o treinador.
Vini exalta Ancelotti após goleada
Entre Real Madrid e seleção, o craque já acumula 92 gols e 60 assistências sob o comando de Ancelotti. Após a vitória sobre os sul-coreanos, Vinícius exaltou o treinador:
— Sempre foi o melhor técnico que tive, o que mais confiança me deu e com quem melhor joguei. O progresso que tive com ele é evidente, e espero continuar assim para fazer um grande Mundial — afirmou o camisa 7.
O "As" também destacou que o bom momento individual de Vini Jr reflete o crescimento coletivo da Seleção, que soma três vitórias nos últimos quatro jogos — perdendo apenas para a Bolívia, em La Paz, na altitude de 4.150 metros.
