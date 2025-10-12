Com Hugo Souza, Seleção Brasileira volta a ter goleiro negro titular depois de 11 anos
Jogador do Corinthians esteve em todas as listas de Carlo Ancelotti
De Nelson da Conceição à Hugo Souza. A Seleção Brasileira voltará a ter um goleiro negro na meta após mais de uma década, nesta terça-feira (14), quando enfrentará o Japão em amistoso. A equipe treinada por Carlo Ancelotti fará seu segundo jogo de preparação para Copa do Mundo de 2026.
➡️Hugo Souza projeta estreia pela Seleção Brasileira: ‘Realização de um sonho’
A última vez que a Seleção Brasileira foi à campo com um goleiro negro foi em 2014, com Jefferson, no extinto "Superclássico das Américas". Contra a Argentina de Messi e companhia, o ídolo do Botafogo foi protagonista da partida, quando defendeu um pênalti cobrado pelo camisa 10. O Brasil venceu aquele confronto por 2 a 0, com dois gols de Diego Tardelli.
Hugo Souza tem prestígio de Ancelotti
Um dos principais jogadores do Corinthians, Hugo Souza dará continuidade a história de goleiros negros na Seleção Brasileira, iniciada por Nelson da Conceição, que defendeu a Amarelinha em 1923, quando atuava pelo Vasco. O goleiro do time paulista goza de certo prestígio com Carlo Ancelotti — Hugo apareceu nas três convocações do italiano à frente da Seleção.
A trajetória do goleiro alvinegro com a Amarelinha, entretanto, é antiga. Além de ter frequentado várias equipes das categorias de base, Hugo recebeu a primeira convocação para a seleção profissional em 2018, quando ainda tinha 19 anos. Na ocasião, o jogador foi chamado por Tite para compor o elenco que enfrentaria Estados Unidos e El Salvador, em amistosos após a Copa do Mundo da Rússia.
Estigma do goleiro negro
Durante muitos anos, houve um julgamento por parte da torcida em cima de quem defendia a meta da Seleção Brasileira. Após a derrota para o Uruguai na Copa de 1950, o goleiro Barbosa foi apontado como o grande culpado para o revés em pleno Maracanã. A questão ganhou tanta proporção que somente 16 anos depois um goleiro negro voltou a vestir a camisa do Brasil em mundiais, com Manga, no confronto contra Portugal pela fase de grupos da Copa do Mundo de 1966.
Depois, foram necessários 40 anos até que Dida fosse titular nos cinco jogos da Canarinho na Copa de 2006, disputada na Alemanha. Desde então, foram poucos os que tiveram a oportunidade de defender a Seleção Brasileira — nenhum deles em copas.
Pênaltis aproximam Hugo da Copa de 2026
Hugo Souza vive grande fase debaixo da trave do corintiana. Mas as grandes atuações do camisa 1 são nas cobranças de pênaltis. Desde que chegou ao Corinthians, o goleiro defendeu 8 das 24 cobranças que foram no gol, o que dá um aproveitamento de 33%.
Alisson continua com desempenho seguro tanto no Liverpool (ING), quanto na Seleção e, em plenas condições físicas, deve ser o titular de Ancelotti na Copa do Mundo. No entanto, Hugo Souza desponta como forte opção para integrar o elenco por conta da sua habilidade nas penalidades.
