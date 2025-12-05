Brasil estreia na Copa do Mundo no mesmo dia de GP da F1 2026

Nesta sexta-feira (5), acontece o sorteio dos grupos da Copa do Mundo da Fifa 2026. Durante a cerimônia, a Seleção Brasileira foi sorteada como cabeça de chave do Grupo C, com Marrocos, Haiti e Escócia. Os fãs de Fórmula 1 e futebol terão suas atenções divididas, já que o jogo de estreia da equipe, contra o Marrocos, será disputado no dia 13 de junho, mesma data da classificação do Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha da F1.

A etapa teve seu nome alterado em junho deste ano, por conta da introdução do circuito de rua de Madri - o Madring - na Fórmula 1 a partir de 2026. Assim, a Espanha receberá duas provas da F1 no ano que vem.

Após o sorteio, Brasil aguarda definição dos locais e horários dos jogos da Copa do Mundo

Apesar de a Seleção Brasileira conhecer os adversários na Copa do Mundo ainda no sorteio desta sexta, Carlo Ancelotti terá que esperar um pouco mais para saber os locais e os horários dos jogos da primeira fase. Isso porque a Fifa fará o anúncio da tabela completa apenas no sábado (6).

O intervalo foi estabelecido para que a Fifa considere a geografia das seleções envolvidas. A intenção é marcar os jogos em horários que permitam que o público dos diferentes países acompanhem com o menor impacto possível do fuso horário.

As regras do sorteio da Copa do Mundo haviam sido anunciadas na última semana de novembro. Todas as 42 seleções já classificadas foram alocadas em quatro potes com base no ranking da Fifa, à exceção de Canadá, Estados Unidos e México, que ficaram no Pote 1 por serem os anfitriões do torneio. Além disso, as seis seleções que ainda buscam classificação via repescagem foram incluídas no Pote 4, independente de ranking.