Irã na Copa 2026: Fifa convoca reunião para garantir participação

A participação do Irã na Copa do Mundo de 2026 ganhou um novo capítulo decisivo. O Lance! confirmou que a Fifa convidou formalmente a Federação de Futebol da República Islâmica do Irã (FFIRI) para uma reunião em sua sede, em Zurique, na Suíça. O encontro deve ocorrer até o dia 20 de maio e tem como objetivo preparar a logística da seleção para o Mundial, em meio às incertezas geradas pela guerra no Oriente Médio.

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Embora o cenário geopolítico seja de extrema instabilidade, com ataques recentes envolvendo Israel, Estados Unidos e o território iraniano, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, mantém a postura de que o futebol deve estar acima dos conflitos.

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Logística do Irã na Copa do Mundo

Durante o Congresso da Fifa em Vancouver, realizado na última semana, Infantino foi enfático ao garantir a presença da equipe no torneio.

— Quero confirmar, sem ambiguidades, que o Irã vai participar da Copa do Mundo de 2026. E, com certeza, o Irã jogará nos Estados Unidos — declarou o mandatário.

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Apesar da garantia da Fifa, o caminho até o primeiro jogo não é simples. No último Congresso da entidade, a delegação do Irã foi a única ausente. O motivo foi um incidente diplomático no Canadá: o governo canadense, que classifica a Guarda Revolucionária Iraniana como organização terrorista, barrou a entrada de membros da federação ligados ao grupo.

O presidente da federação iraniana, Mehdi Taj, solicitou a reunião com a Fifa para tratar dessas "questões sensíveis", que incluem desde vistos de entrada até a segurança dos atletas durante a estadia na América do Norte.

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O caminho do Irã na Copa do Mundo

Caso a participação seja ratificada na reunião em Zurique, o Irã já tem seu cronograma definido para a fase de grupos, com base na cidade de Tucson, no Arizona, onde ficará concentrada.

Confira os jogos do Irã (Horário de Brasília):

15/06: Irã x Nova Zelândia - Los Angeles

21/06: Irã x Bélgica - Los Angeles

27/06: Irã x Egito - Seattle

A Fifa espera uma resposta definitiva da federação iraniana até três semanas antes do início do torneio, marcado para 11 de junho.

Seleção Iraniana. (Foto: Divulgação/AFP)

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