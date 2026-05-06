Com Copa 'na cabeça', Flaco López reafirma protagonismo no Palmeiras

Flaco López voltou a liderar vitória do Palmeiras e reafirmou papel de protagonista após vitória sobre o Sporting Cristal, pela Libertadores. São 13 gols até o momento, além de seis assistências, que impulsionam a corrida do atacante por uma vaga na próxima Copa do Mundo.

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+ Palmeiras domina Sporting Cristal e assume liderança na Libertadores; dê suas notas

Peça frequente nas últimas convocações, o atacante divide o foco entre as atuações pelo Palmeiras e o sonho de integrar a lista de 26 nomes de Lionel Scaloni para o Mundial. Na última noite, marcou após passe de Arias, em gol importante para o Verdão reassumir a liderança do Grupo F.

- Está na cabeça (convocação para a Copa do Mundo), mas estou muito focado aqui, tentando dar o meu melhor e chegar na melhor forma. O restante é decisão do treinador. Vou fazer minha parte aqui para ser considerado - afirmou Flaco López.

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O Palmeiras ainda tem sete partidas por três competições diferentes - Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro - antes da pausa para a Copa do Mundo. Com isso, Flaco López terá de cinco a seis compromissos no próximo mês para tentar assegurar sua convocação.

A tendência, caso seja chamado, é que não atue nas partidas contra o Junior Barranquilla e a Chapecoense, nos dias 28 e 31 de maio, no Allianz Parque, uma vez que os jogadores convocados pela Argentina se apresentarão para iniciar preparação.

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Desde a lesão de Vitor Roque, fora até o segundo semestre, Flaco passou a formar dupla com Ramón Sosa, responsável por marcar o segundo e último gol do Palmeiras em Lima. A dupla soma cinco dos seis gols marcados pela equipe na Libertadores e aparece, ao lado do já garantido Gustavo Gómez, como forte candidata a carimbar uma vaga no Mundial.

Flaco López, do Palmeiras, ao lado de Ramón Sosa (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Números de Flaco López em 2026

Brasileirão: 5 gols e 2 assistências Paulistão: 6 gols e 3 assistências Libertadores: 2 gols e 1 assistência Copa do Brasil: -

*Melhor jogador do Campeonato Paulista

Calendário do Palmeiras até a Copa do Mundo

10/05 - Remo x Palmeiras - Brasileirão

13/05 - Jacuipense x Palmeiras - Copa do Brasil

16/05 - Palmeiras x Cruzeiro - Brasileirão

20/05 - Palmeiras x Cerro Porteño - Libertadores

23/05 - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão

28/05 - Palmeiras x Junior Barranquilla - Libertadores

31/05 - Palmeiras x Chapecoense - Brasileirão

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