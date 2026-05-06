Lendas de Brasil x EUA reeditam jogo da Copa de 1994 com aposta na memória

Um dos jogos mais icônicos e marcantes na trajetória da Seleção Brasileira tetracampeã do mundo ganhará uma nova versão. Brasil e Estados Unidos vão reeditar o duelo das oitavas de final da Copa do Mundo de 1994 no próximo dia 17 de maio, em Arlington, no Texas, em um amistoso que reunirá lendas das duas seleções e resgatará memórias de uma tarde emblemática vivida em 4 de julho de 1994, na Califórnia.

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Nomes como Bebeto, Romário, Mazinho, Jorginho e Márcio Santos pelo lado brasileiro, além de Tab Ramos e outros ex-jogadores da seleção dos Estados Unidos, como Marcelo Balboa. Naquele dia, enquanto os norte-americanos celebravam a Independência do país, Bebeto marcou após assistência de Romário e garantiu a classificação rumo ao tetracampeonato. Porém, a partida foi mais tensa do que se pode imaginar e teve outros episódios igualmente simbólicos. Entre eles, a cotovelada de Leonardo em Tab Ramos, ainda no primeiro tempo, e a comemoração emocionada de Bebeto, que beijou a testa do companheiro e declarou "eu te amo" após marcar o gol decisivo. Ainda não se sabe se haverá o reencontro entre Tab Ramos e Leonardo. Mas se houver, será especial.

— Todo projeto que a gente faz precisa ter storytelling. A gente não faz algo do tipo "amigos do Ronaldinho". Isso é outro produto. O nosso é baseado em história forte, porque acreditamos que a venda vem da nostalgia, da paixão e não do jogo em si. É muito mais entretenimento — afirmou Mauro Rozenszajn, organizador do evento.

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O show tem de continuar. Como exemplos de como é possível roteirizar os jogos, Mauro cita eventos realizados por sua empresa, como quando em 2019 em um amistoso em Israel, Kaká se surpreendeu ao pensar que seria advertido com um cartão amarelo, mas viu a árbitra da partida sacar um celular e pedir uma selfie para o craque brasileiro, em uma ação planejada antes de a bola rolar. Ou colocar a voz do pai do ex-atacante Adriano, gerada por inteligência artificial, no Maracanã.

Entre os protagonistas do reencontro, Bebeto e Romário já confirmaram presença e, segundo o organizador, demonstraram entusiasmo desde o início das conversas.

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— Os dois abraçaram o projeto desde o início. Existe negociação contratual, claro, mas eles entenderam o evento e querem reconstruir essa história juntos. Isso é muito importante pra gente — afirmou.

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A transmissão será feita pelo canal N Sports, com narração de Galvão Bueno, reforçando o vínculo com o imaginário de 1994.

— A gente pede coisas, mas também deixa acontecer naturalmente. Muitas emoções não são combinadas. O ideal é capturar reações genuínas. Se acontecer algo durante o jogo, o narrador pode nem saber antes. Essa espontaneidade é o que gera emoção real — explicou Mauro.

Brasil comemora o tetra nos estados Unidos em 1994 (Foto: Divulgação/Fifa)

A ideia de reviver o confronto surgiu há quatro anos, dentro de um planejamento estratégico para expandir o modelo de eventos para o mercado norte-americano, especialmente em um momento de retomada do interesse pelo futebol no país.

A escolha de Arlington, na região de Dallas-Fort Worth, levou em conta fatores logísticos e de mercado, como capacidade do estádio e perfil do público.

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— Escolhemos Dallas por questões estratégicas e de contato. Depois analisamos público-alvo: americanos e brasileiros. A região tem milhões de pessoas e uma comunidade brasileira relevante. O estádio comporta até 120 mil pessoas, então avaliamos a viabilidade com base nisso — destacou.

— Quando pensamos no próximo evento, buscamos um storytelling impactante. Além disso, o evento não é só o jogo: tem coletiva, ações filantrópicas, turismo, festa social, meet and greet. É muito conteúdo, e isso gera monetização para parceiros — explicou o CEO da empresa MTR7, que cuida do evento.

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Mais do que um simples amistoso, o reencontro entre Brasil e Estados Unidos pretende transformar memória em espetáculo, conectando passado e presente por meio da emoção que atravessa gerações.