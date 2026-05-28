Rival do Brasil na Copa, Escócia anuncia renovação com técnico Steve Clarke

Adversária do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, a Escócia anunciou, nesta quinta-feira (28), a extensão do contrato com o técnico Steve Clarke, de 62 anos. A expectativa, então, é de que, além da competição realizada neste ano no Canadá, México e Estados Unidos, Steve esteja no comando dos escoceses no próximo ciclo, para tentar disputar a Copa do Mundo de 2030, que será realizada na Espanha, Portugal e Marrocos.

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Steve Clake, técnico da Seleção da Escócia (Foto: Reprodução/ Federação da Escócia)

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Quem é Steve Clarke?

Steve Clarke, de 62 anos, é um ex-jogador que está à frente da Seleção desde maio de 2019. Sob seu comando, classificou a Escócia para disputar a Euro 2020 e voltou a um grande cenário europeu após 23 anos. Porém, desde a última Eurocopa, a equipe não deixa boas impressões, com exceção do bom jogo e resultado sobre a Dinamarca. Clarke vai para a sua primeira Copa do Mundo como treinador. A depender de uma vitória na estreia, contra o Haiti, em uma Copa com 48 seleções, talvez uma campanha de apenas três pontos possa ser o bastante para que consiga uma classificação como terceira colocada do grupo C – partindo da premissa de que a Escócia não chega como favorita contra Brasil e Marrocos.

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Sob o comando de Steve Clarke, a seleção da Escócia ainda fará dois amistosos antes do início da Copa do Mundo. Enfrenta Curaçao, no dia 31 de maio, e depois encara a Bolívia, dia 6 de junho.

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Pelo grupo C, a Escócia estreia na Copa do Mundo contra o Haiti, dia 13 de junho, no Gillette Stadium, em Boston. Na sequência, enfrenta o Marrocos (19 de junho), também em Boston, e encerra a fase de grupos contra o Brasil (24 de junho), em Miami.

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