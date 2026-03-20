Futebol Internacional

Sem Jorginho, Itália divulga convocados em busca de vaga na Copa do Mundo

Azzurra enfrenta Irlanda do Norte no dia 26 de março

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/03/2026
12:04
imagem cameraTécnico da Itália, Gattuso em coletiva de imprensa (Foto: Divulgação)
Sem Jorginho, do Flamengo, a Itália divulgou a lista de 26 convocados em busca de uma vaga na Copa do Mundo. A equipe comandada por Gennaro Gattuso enfrenta a Irlanda do Norte na semifinal da repescagem das Eliminatórias da Europa.

Caso vença a Irlanda do Norte, a Itália irá enfrentar o classificado do jogo entre País de Gales e Bósnia. Longe de uma Copa do Mundo desde 2014, a Azzurra busca sua qualificação em busca do pentacampeonato.

A Inter de Milão foi a equipe com mais representantes na convocação da Itália com cinco jogadores. Na sequência, Napoli e Atalanta possuem quatro atletas na lista divulgada por Gennaro Gattuso, enquanto Juventus e Roma possuem três nomes cada um.

Na fase de grupos das Eliminatórias, a Itália ficou com a 2ª colocação de sua chave, enquanto a Noruega ocupou a liderança e garantiu uma vaga direta para a Copa do Mundo de 2026.

Veja a lista de convocados da Itália:

Goleiros: Caprile (Cagliari), Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (Manchester City) e Meret (Napoli).

Defensores: Bastoni (Inter de Milão), Buongiorno (Napoli), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Coppola (Paris FC), Dimarco (Inter de Milão), Gatti (Juventus), Mancini (Roma), Palestra (Cagliari), Scalvini (Atalanta) e Spinazzola (Napoli).

Meias: Barella (Inter de Milão), Cristante (Roma), Frattesi (Inter de Milão), Locatelli (Juventus), Pisilli (Roma) e Tonali (Newcastle).

Atacantes: Chiesa (Liverpool), Esposito (Inter de Milão), Kean (Fiorentina), Politano (Napoli), Raspadori (Atalanta), Retegui (Al-Qadsiah) e Scamacca (Atalanta).

Esposito comemora gol marcado pela Itália sobre a Moldávia
Esposito comemora gol marcado pela Itália sobre a Moldávia (Foto: Daniel Mihailescu/AFP)

