Sem Jorginho, Itália divulga convocados em busca de vaga na Copa do Mundo
Azzurra enfrenta Irlanda do Norte no dia 26 de março
- Matéria
- Mais Notícias
Sem Jorginho, do Flamengo, a Itália divulgou a lista de 26 convocados em busca de uma vaga na Copa do Mundo. A equipe comandada por Gennaro Gattuso enfrenta a Irlanda do Norte na semifinal da repescagem das Eliminatórias da Europa.
Caso vença a Irlanda do Norte, a Itália irá enfrentar o classificado do jogo entre País de Gales e Bósnia. Longe de uma Copa do Mundo desde 2014, a Azzurra busca sua qualificação em busca do pentacampeonato.
A Inter de Milão foi a equipe com mais representantes na convocação da Itália com cinco jogadores. Na sequência, Napoli e Atalanta possuem quatro atletas na lista divulgada por Gennaro Gattuso, enquanto Juventus e Roma possuem três nomes cada um.
Na fase de grupos das Eliminatórias, a Itália ficou com a 2ª colocação de sua chave, enquanto a Noruega ocupou a liderança e garantiu uma vaga direta para a Copa do Mundo de 2026.
Veja a lista de convocados da Itália:
Goleiros: Caprile (Cagliari), Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (Manchester City) e Meret (Napoli).
Defensores: Bastoni (Inter de Milão), Buongiorno (Napoli), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Coppola (Paris FC), Dimarco (Inter de Milão), Gatti (Juventus), Mancini (Roma), Palestra (Cagliari), Scalvini (Atalanta) e Spinazzola (Napoli).
Meias: Barella (Inter de Milão), Cristante (Roma), Frattesi (Inter de Milão), Locatelli (Juventus), Pisilli (Roma) e Tonali (Newcastle).
Atacantes: Chiesa (Liverpool), Esposito (Inter de Milão), Kean (Fiorentina), Politano (Napoli), Raspadori (Atalanta), Retegui (Al-Qadsiah) e Scamacca (Atalanta).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias