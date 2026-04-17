Globo define substituto de Luis Roberto para jogos do Brasil na Copa do Mundo

A Globo definiu nesta sexta-feira (17) o substituto do narrador Luis Roberto para os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O locutor está afastado das atividades na emissora devido a um imprevisto médico. Trata-se de Everaldo Marques.

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A definição da emissora acontece após o afastamento de Luis Roberto, que recebeu o diagnóstico de Neoplasia no início do mês de abril. Desde então, o locutor se encontra em processo de recuperação. Na última atualização, ele compartilhou com os seguidores nas redes sociais que se encontra bem e otimista com a melhora.

Devido ao cenário, a Globo perdeu o principal narrador da casa às vésperas da Copa do Mundo 2026. Criou-se então uma incógnita de quem substituiria Luis Roberto nos jogos da Seleção Brasileira.

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O fim do mistério aconteceu nesta sexta-feira (17), quando o canal definiu que Everaldo Marques será o responsável por transmitir os jogos da Amarelinha. O narrador comemorou o passo na carreira mediante um vídeo nas redes sociais.

— Narrar os jogos da seleção brasileira em uma Copa do Mundo é o sonho de criança, quando eu brincava de narrar partidas de futebol de botão. Então, esse é o topo da montanha e que vou poder realizar agora. Uma oportunidade que chega em circunstâncias que mexem muito comigo. O Luis Roberto é alguém que eu tenho a felicidade de chamar de amigo há mais de 20 anos. Sempre muito gentil, me acolheu de maneira incrível quando cheguei à Globo. Nós conversamos praticamente todos os dias. Enquanto o Luis cuida da saúde, vou abraçar essa missão e me preparar da melhor maneira possível para estar à altura dessa oportunidade que estou recebendo — disse Everaldo.

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Everaldo Marques é escalado para narrar os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Globo)

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O que é neoplasia, doença que tirou Luis Roberto da Copa do Mundo?

Definida conceitualmente como uma proliferação celular anômala, a neoplasia manifesta-se por meio de tumores benignos ou malignos, surgindo muitas vezes sem causa aparente. Confundida com câncer, a enfermidade não leva necessariamente a esse diagnóstico. No caso de Luis Roberto, a neoplasia é na cervical, localizada na região do pescoço.

As classificadas como benignas tem um crescimento mais lento e com um claro limite de ampliação celular, enquanto as malignas se expandem rapidamente e de maneira invasiva aos tecidos do corpo do paciente. Ambas pode surgir a partir de diversos sintomas como febre, perda de peso e fadiga intensa. As informações são do "Instituto Vencer o Câncer".

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