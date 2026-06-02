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Com titular do City e artilheiro histórico, Uzbequistão anuncia convocados para a Copa

Os uzbeques estão no grupo K e estreiam no torneio no dia 17 de junho, contra a Colômbia

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Gabriel Andrade
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/06/2026
10:30
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Uzbequistão antes de confronto válido pelas Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram)
imagem cameraUzbequistão antes de confronto válido pelas Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram)
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O técnico Fabio Cannavaro, nesta terça-feira, anunciou os jogadores convocados que vão representar a seleção do Uzbequistão na Copa do Mundo de 2026. O italiano havia pré-convocado 30 nomes e cortou quatro atacantes da lista final: Umarali Rahmonaliyev, Jasur Jaloliddinov, Ruslan Zhiyanov e Sherzod Temirov. Entre os principais destaques da lista estão o zagueiro Abdukodir Khusanov, titular da equipe do Manchester City, da Inglaterra, e o atacante e maior artilheiro da seleção, com 44 gols marcados, Eldor Shomurodov.

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Khusanov, zagueiro do Manchester City, em ação pela seleção de Uzbequistão (Foto: Reprodução/Instagram)
Khusanov, zagueiro do Manchester City, em ação pela seleção de Uzbequistão (Foto: Reprodução/Instagram)

Confira os convocados do Uzbequistão para a Copa do Mundo:

Goleiros

Otkir Yusupov, Abduvohid Nematov, Botirali Ergashev. 

Defensores 

Abdukodir Husanov, Hojiakbar Alijonov, Farruh Sayfiyev, Rustam Ashurmatov, Umar Eshmurodov, Sherzod Nasrullayev, Abdulla Abdullayev, Avazbek Olmasaliyev, Jahongir Orozov, Behruz Karimov. 

Meio-campistas

Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Jamshid Iskanderov, Odil Hamrobekov, Jaloliddin Masharipov, Oston O'runov, Dostonbek Hamdamov, Aziz G'aniyev, Abbosbek Fayzullayev, Sherzod Esanov. 

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Atacantes
Eldor Shomurodov, Igor Sergeyev, Azizbek Omonov.

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O Uzbequistão fará sua primeira participação na história da Copa do Mundo e, com o campeão mundial Fabio Cannavaro, vem apresentando evolução constante e bons resultados recentes, o que pode ser um fator motivacional para desempenhar bem e para surpreender em um grupo que conta com Portugal, Colômbia e República Democrática do Congo. Com uma geração jovem e tecnicamente promissora, os uzbeques encaram o Mundial como uma oportunidade histórica para apresentar sua seleção ao cenário internacional.

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Pelo grupo K, o Uzbequistão estreia na Copa do Mundo no dia 17 de junho, contra a Colômbia, na Cidade do México. Na sequência, enfrenta Portugal (23 de junho), em Houston, e encerra a fase de grupos diante da República Democrática do Congo (27 de junho), em Atlanta.

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