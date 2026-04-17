Arábia Saudita demite técnico a menos de dois meses da Copa do Mundo

O técnico Hervé Renard foi demitido nesta sexta-feira (17) do comando da seleção da Arábia Saudita. O motivo da saída, a pouco mais de 50 dias do início da Copa do Mundo, não foi informado. O próprio Renard confirmou a demissão à agência de notícias AFP.

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— É o futebol... A Arábia Saudita se classificou para a Copa do Mundo sete vezes, incluindo duas vezes comigo. E só existe um treinador que os liderou tanto nas Eliminatórias quanto na Copa do Mundo; esse sou eu, em 2022. Pelo menos haverá esse sentimento de orgulho — declarou Hervé Renard à agência, por telefone.

Essa foi a segunda passagem de Renard como técnico da Arábia Saudita. Ele assumiu a seleção em 2019 e comandou a equipe na Copa do Mundo do Catar, em 2022. Na ocasião, os sauditas conquistaram um resultado histórico ao baterem a Argentina por 2 a 1 na primeira rodada.

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O treinador francês deixou a seleção saudita em 2023, mas voltou ao cargo em outubro de 2024. Entre aquele período, ele treinou a seleção francesa feminina na Copa do Mundo de 2023 e nos Jogos Olímpicos de 2024, chegando às quartas de final dos dois torneios.

Em 2022, Renard comandou a Arábia Saudita na histórica vitória sobre a Argentina na Copa do Catar (Foto: Juan Mabromata/AFP

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Grego é favorito para assumir equipe

Sem Hervé Renard, a Arábia Saudita agora corre atrás de definir um novo treinador a poucas semanas do início da Copa do Mundo. O país está no Grupo H, que tem ainda Cabo Verde, Espanha e Uruguai.

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Segundo apuração da AFP, o grego Georgios Donis, ex-jogador da seleção da Grécia e atual técnico do Al Khaleej, da Arábia Saudita, é cotado para assumir o cargo.

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