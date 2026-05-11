Com titulares na pré-lista da Argentina, Palmeiras espera maio para definir desfalques

O atacante Flaco López e o lateral-direito Giay integram a pré-lista de 55 jogadores da Argentina para a Copa do Mundo. A dupla do Palmeiras é a única representante de clubes brasileiros na relação elaborada por Lionel Scaloni, técnico da atual campeã mundial, que busca o bicampeonato após o título conquistado em 2022.

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A Argentina ainda não tem data definida para divulgar a lista final de convocados. Artilheiro do Palmeiras na temporada, com 13 gols, Flaco López aparece como um dos principais cotados para compor o setor ofensivo. Giay, por sua vez, corre por fora na disputa por uma vaga no sistema defensivo.

Outros três países sul-americanos devem contar com representantes do Palmeiras na Copa. Capitão da equipe, Gustavo Gómez é presença certa na convocação do Paraguai, assim como o atacante Ramón Sosa. Já Mauricio, recém-naturalizado, ainda tenta assegurar espaço entre os chamados.

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Pela Colômbia, Jhon Arias é titular absoluto da equipe comandada por Néstor Lorenzo e deve ser convocado sem dificuldades. No Uruguai, Piquerez segue em recuperação física após cirurgia no tornozelo e ainda é dúvida para o Mundial. Caso esteja recuperado, tende a ser chamado por Marcelo Bielsa. Martínez, por sua vez, mesmo sem espaço no Verdão, mantém prestígio na seleção uruguaia e continua na disputa por uma vaga.

Caso todos os jogadores citados sejam convocados, o Palmeiras terá oito desfalques durante a pausa para a Copa do Mundo.

Gustavo Gómez comemora gol do Palmeiras (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Seleção Brasileira

A tendência é que nenhum atleta do Palmeiras esteja na relação final da Seleção Brasileira para o Mundial. Carlos Miguel, um dos principais destaques do futebol nacional na temporada de 2026, deve aparecer na pré-lista, embora tenha chances remotas de ser chamado.

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Outro nome monitorado pela comissão técnica era o atacante Vitor Roque, que está fora até o fim da competição após sofrer uma nova lesão no tornozelo.

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