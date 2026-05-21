Convocação de Neymar para Copa do Mundo agita bastidores do Santos

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No primeiro jogo do Santos após o anúncio da convocação de Neymar para a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, a Vila Belmiro recebeu o segundo menor público do ano, com pouco mais de 6 mil torcedores.

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O Peixe segue sem vencer na Copa Sul-Americana e acumula o quarto empate consecutivo na competição, além de uma derrota. Na noite da última quarta-feira (20), o Alvinegro Praiano empatou por 2 a 2 com o San Lorenzo, líder do Grupo D, com sete pontos. O time da Baixada Santista soma quatro pontos e ocupa a lanterna da chave.

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Na próxima terça-feira (26), a equipe entra em campo pela última e decisiva rodada, diante do Deportivo Cuenca, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

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No entanto, o Peixe não contará com Neymar, que se recupera de um desconforto na panturrilha direita. O técnico Cuca falou, em entrevista coletiva, sobre a situação do ídolo santista, que se prepara para disputar a quarta Copa do Mundo da carreira.

— Eu não sei. É difícil falar. Tudo em torno dele é complicado e exige cuidado. Prefiro avaliar internamente como estão as coisas. Acho que, clinicamente, ele estará em condições, porque a lesão é leve - disse Cuca.

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Neymar na Vila Belmiro para assistir ao duelo entre o Santos e o San Lorenzo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar acompanha duelo do Santos após convocação da Seleção Brasileira para Copa do Mundo

Neymar se apresenta à Seleção Brasileira no próximo dia 27 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Depois do anúncio da convocação, o camisa 10 marcou presença na Vila Belmiro pela primeira vez.

Inicialmente, Neymar iria apenas ao vestiário para dar apoio aos companheiros e não permaneceria para acompanhar a partida. Porém, cerca de 20 minutos depois, funcionários do Peixe foram avisados de que o jogador chegaria acompanhado da filha Mavie e de amigos. A mudança exigiu uma logística complexa de segurança em meio a um estádio pequeno, com infraestrutura limitada e poucas alternativas para que o craque acessasse seu camarote com tranquilidade.

Mesmo acostumados às movimentações incomuns quando o camisa 10 aparece como torcedor, os fãs já cercavam os acessos da Vila Belmiro, desde a entrada principal até a saída do elevador do setor das cativas. Ainda assim, de maneira surpreendente, apenas cinco pessoas aguardavam a chegada do jogador, que não parou para atendê-las por estar com a filha no colo e com a partida já em andamento.

O entorno pouco movimentado da Vila Belmiro já indicava o segundo pior público do ano. Além da fase delicada vivida pelo time, agravada pela goleada sofrida no último domingo (18), a ausência do principal jogador do elenco também contribuiu para o clima mais melancólico nas arquibancadas.

Mesmo assim, o analista Raphael Marques manteve o plano de conhecer a Vila Belmiro pela primeira vez.

— A galera é bem animada. A energia da torcida é muito boa. Está todo mundo se divertindo. Tem muita gente com a camisa do Neymar. O ambiente mostra que o jogo será emocionante e gostei de como tudo remete ao Pelé. O mais curioso é o estádio estar no meio de uma vizinhança, com um aspecto mais raiz - afirmou.

Já o santista Nicholas Chu destacou o simbolismo do retorno de Neymar para o atual momento do clube.

— Foi uma sensação de êxtase. O Santos ajudou ele nessa conquista e espero que faça uma grande Copa representando também o Santos. É uma honra vê-lo como camisa 10 do Peixe e da Seleção Brasileira. É o maior ídolo que vi jogar no Santos. Ele representa essa fase de reconstrução do clube e, de certa forma, ajudou a salvar a gente - disse o publicitário.

No último fim de semana, o Santos já trabalhava com a convicção de que o jogador estaria na lista da Copa do Mundo, mesmo sem ter aparecido anteriormente em convocações de Carlo Ancelotti desde que assumiu a Seleção Brasileira.

No entanto, a realização de um exame de imagem na manhã de segunda-feira (18), poucas horas antes da convocação, gerou apreensão nos bastidores. Neymar sentiu um desconforto na panturrilha direita e precisou demonstrar que teria condições de seguir o cronograma estabelecido pela Seleção sem intercorrências, em busca do tão sonhado título mundial.

Em meio a um Santos ainda instável dentro de campo, a convocação do camisa 10 acabou funcionando como um raro momento de orgulho e esperança para o torcedor santista. Assim como funcionários e jogadores celebraram de forma genuína o retorno de Neymar à Seleção, a torcida do Peixe agora aguarda reencontrar seu principal ídolo em um novo capítulo da carreira no segundo semestre: talvez o último grande ato de uma trajetória construída com títulos históricos e a consagração mundial.

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