menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Técnico da Alemanha mantém 'porta aberta' para astro na Copa do Mundo

Goleiro vive fase de delicada por sequência de lesões graves

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/02/2026
13:42
Manuel Neuer e Ter Stegen juntos em treino da seleção alemã (Foto: Ina Fassbender / AFP)
imagem cameraManuel Neuer e Ter Stegen juntos em treino da seleção alemã (Foto: Ina Fassbender / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com o ídolo Manuer Neuer aposentado da seleção alemã, a tendência era que Marc-Andre Ter Stegen finalmente assumisse o posto de goleiro titular. No entanto, o ex-Barcelona sofreu lesão grave logo no início do empréstimo ao Girona, na qual pretendia recuperar a melhor forma física e técnica. O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, ainda mantém a porta aberta para a presença do arqueiro na Copa do Mundo deste ano, mas admite que a situação é delicada.

continua após a publicidade

Relacionadas

— Por respeito a Marc, nunca fecho as portas totalmente, porque é simplesmente a vez dele. No entanto, precisa fazer sentido, para ele e para nós. No momento, as coisas não parecem boas. Esta é uma lesão grave, que exigirá um longo período de recuperação. O pior é que será difícil, porque é preciso considerar todo o período de afastamento. Não é como se ele tivesse jogado o ano passado inteiro, já está afastado há um ano. Ter Stegen deve se recuperar, e então veremos — analisou o treinador, antes do sorteio dos grupos da Liga das Nações.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

E quem será, então, o goleiro da Alemanha na Copa do Mundo?

O grande favorito à titularidade debaixo das traves é Oliver Baumann, do Hoffenheim, de 35 anos, atleta que está cheio de moral com o treinador alemão. Outras opções são Finn Dahmen, do Augsburg, e Alexander Nübel, do Stuttgart.

continua após a publicidade

— O primeiro fato é a lesão trágica de Ter Stegen, o segundo é que Manu (Manuel Neuer) se aposentou (da seleção) e reiterou que sua decisão não mudará. E o terceiro fato é que Baumann está jogando excepcionalmente bem tanto pelo Hoffenheim quanto pela seleção alemã. Isso também se manterá durante a pré-temporada da seleção em março. Esses três fatos dizem muito — disse Nagelsmann.

Oliver Baumann se estica para tentar defender pênalti no Campeonato Alemão (Foto: Alexandra Beier / AFP)
Oliver Baumann se estica para tentar defender pênalti no Campeonato Alemão (Foto: Alexandra Beier / AFP)

➡️ Inglaterra define base na Copa do Mundo e marca últimos amistosos

Situação de Ter Stegen

Ídolo do Barcelona, pelo qual já fez mais de 400 partidas, Ter Stegen passou a sofrer com problemas físicos nos últimos anos. Entre setembro de 2024 e abril de 2025, ficou fora de combate por lesão de tendão. Logo após retornar, em julho, sofreu lesão nas costas e se ausentou até dezembro. Fora de forma e com forte concorrência, estava sem espaço no Barça. Assim, foi emprestado ao Girona. No entanto, fez apenas dois jogos antes de lesionar a coxa. Agora, deve voltar somente em abril.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias