Técnico da Alemanha mantém 'porta aberta' para astro na Copa do Mundo

Com o ídolo Manuer Neuer aposentado da seleção alemã, a tendência era que Marc-Andre Ter Stegen finalmente assumisse o posto de goleiro titular. No entanto, o ex-Barcelona sofreu lesão grave logo no início do empréstimo ao Girona, na qual pretendia recuperar a melhor forma física e técnica. O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, ainda mantém a porta aberta para a presença do arqueiro na Copa do Mundo deste ano, mas admite que a situação é delicada.

— Por respeito a Marc, nunca fecho as portas totalmente, porque é simplesmente a vez dele. No entanto, precisa fazer sentido, para ele e para nós. No momento, as coisas não parecem boas. Esta é uma lesão grave, que exigirá um longo período de recuperação. O pior é que será difícil, porque é preciso considerar todo o período de afastamento. Não é como se ele tivesse jogado o ano passado inteiro, já está afastado há um ano. Ter Stegen deve se recuperar, e então veremos — analisou o treinador, antes do sorteio dos grupos da Liga das Nações.

E quem será, então, o goleiro da Alemanha na Copa do Mundo?

O grande favorito à titularidade debaixo das traves é Oliver Baumann, do Hoffenheim, de 35 anos, atleta que está cheio de moral com o treinador alemão. Outras opções são Finn Dahmen, do Augsburg, e Alexander Nübel, do Stuttgart.

— O primeiro fato é a lesão trágica de Ter Stegen, o segundo é que Manu (Manuel Neuer) se aposentou (da seleção) e reiterou que sua decisão não mudará. E o terceiro fato é que Baumann está jogando excepcionalmente bem tanto pelo Hoffenheim quanto pela seleção alemã. Isso também se manterá durante a pré-temporada da seleção em março. Esses três fatos dizem muito — disse Nagelsmann.

Oliver Baumann se estica para tentar defender pênalti no Campeonato Alemão (Foto: Alexandra Beier / AFP)

Situação de Ter Stegen

Ídolo do Barcelona, pelo qual já fez mais de 400 partidas, Ter Stegen passou a sofrer com problemas físicos nos últimos anos. Entre setembro de 2024 e abril de 2025, ficou fora de combate por lesão de tendão. Logo após retornar, em julho, sofreu lesão nas costas e se ausentou até dezembro. Fora de forma e com forte concorrência, estava sem espaço no Barça. Assim, foi emprestado ao Girona. No entanto, fez apenas dois jogos antes de lesionar a coxa. Agora, deve voltar somente em abril.