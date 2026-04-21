Na corrida pela Copa, Neymar vê rivais em alta na Europa

Faltando menos de um mês para a divulgação dos convocados para a Copa do Mundo, a maior dúvida na lista de Carlo Ancelotti é se Neymar terá lugar ou não entre os 26 convocados para o Mundial.

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O problema maior para o jogador do Santos agora reside também na forte concorrência que surgiu. Em teoria, das nove vagas para o ataque, sete estão definidas: Vinicius Jr, Estêvão, Martinelli, Raphinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique e João Pedro.

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Por isso, o camisa 10 do Santos entra na disputa por uma dessas duas vagas. Só que o desempenho dos outros postulantes disparou no último final de semana.

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Rayan agradou na última Data-Fifa e segue mostrando ótimo desempenho. No último final de semana, manteve o nível elevado ao ser determinante na vitória do Bournemouth sobre o Newcastle por 2 a 1, fora de casa. A jogada do primeiro gol nasceu de uma arrancada pela esquerda que desmontou a marcação adversária e abriu espaço para a finalização que inaugurou o placar.

Velho conhecido de Ancelotti, com quem trabalhou no Real Madrid, Endrick surpreendeu o italiano na última Data-Fifa. Teve sua versatilidade elogiada pelo italiano e participou ativamente da vitória sobre a Croácia. No último final de semana, marcou um gol e deu uma assistência na vitória do Lyon sobre o PSG por 2 a 1 fora de casa.

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Enquanto os concorrentes ganham força, Neymar conseguiu sequência de jogos após tratamento com PRP, técnica que utiliza o próprio sangue do atleta para acelerar a recuperação muscular e reduzir inflamações. O atacante atuou em três partidas consecutivas, embora o desempenho ainda não tenha atingido o nível esperado.

Rayan em ação pelo Bournemouth contra o Everton na Premier League (Foto: Divulgação/Bournemouth)

Contra o Fluminense, Neymar jogou os 90 minutos, iniciou a jogada que resultou no gol de Gabigol, mas ficou marcado por optar por um passe para Rollheiser ao invés de chutar e ainda registrou o expressivo número de 34 bolas perdidas na derrota por 3 a 2 para os cariocas.

Além disso, teve uma finalização, dois de cinco passes longos certos, um de sete dribles bem-sucedidos, dois desarmes, sete bolas recuperadas, nove de 22 duelos ganhos, cinco faltas sofridas e uma grande chance perdida. Com 83 ações com a bola, percorreu 255,6 metros em condução total, 20 conduções, seis progressivas, 155 metros de progressão total, 146 metros em condução progressiva, com o pico de 36,5 metros na mais longa.

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Agora, o jogador tem oito jogos para provar que tem a intensidade, o desempenho e as valências físicas para disputar a Copa do Mundo.