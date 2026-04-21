Flamengo x Vitória: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

O Flamengo recebe o Vitória nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da 5ª rodada da Copa do Brasil. O jogo no Maracanã, que contará com cerca de 45 mil torcedores, terá a transmissão do Premiere. Para o confronto, o técnico Leonardo Jardim pode mandar a campo uma equipe mesclada.

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O jogo de volta será no dia 15 de maio, em Salvador. O Flamengo, campeão do torneio em 1990, 2006, 2013, 2022 e 2024, vai em busca do hexacampeonato. Já o Vitória busca o título inédito.

Ficha do jogo FLA VIT Copa do Brasil 5ª fase (ida) Data e Hora 22 de abril de 2026; às 21h30 (de Brasília) Local Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Anderson Daronco (RS) Assistentes Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Michael Stanislau (RS) Var Thiago Duarte Peixoto (SP) Onde assistir

Como chega o Flamengo

Para a partida no Maracanã, Leonardo Jardim não contará com Erick Pulgar e Lucas Paquetá, ambos por lesão. Carrascal, suspenso, está fora do compromisso. Já Jorginho, que se recupera de lesão na panturrilha esquerda, é dúvida.

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Por conta da grande sequência de jogos, Jardim pode escalar uma equipe mesclada. Assim, nomes como Royal, Vitão, Ayrton Lucas e Luiz Araújo podem ganhar oportunidade no time titular.

Após a vitória contra o Bahia no último domingo, o zagueiro Léo Ortiz comentou a possibilidade do Flamengo entrar em campo com um time modificado e deu a sua opinião sobre o time priorizar competições.

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- Não só este ano, mas ano passado também. É óbvio que a comissão e a diretoria têm a alguns campeonatos com prioridade. Talvez optem por uma escolha ou outra, dependendo da escalação, de puder preservar um jogador que esteja mais desgastado. Eu não sei se vai acontecer, mas às vezes acontece por questão de prioridade deles mesmo Para nós (jogadores), qualquer jogo com a camisa do Flamengo é para vencer, é para classificar. Qualquer campeonato que a gente entra é para ser campeão. E a gente já foi campeão em 2024, e é uma competição muito boa de se ganhar com a camisa do Flamengo - disse o zagueiro.

Léo Ortiz em ação pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- Então, a gente espera sempre brigar por todas as competições, e a gente tem grupo para isso. Independentemente de quem foi escolhido para entrar na quarta-feira, o objetivo do Flamengo é sempre ser campeão - completou.

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Como chega o Vitória

Assim como o Flamengo, o Vitória também tem baixas para a estreia na Copa do Brasil. Lesionados, o atacante Renato Kayzer e o volante Gabriel Baralhas não ficam à disposição do técnico Jair Ventura. Por outro lado, o também atacante Marinho se recuperou de uma contusão na coxa esquerda e viajou com a delegação para o Rio de Janeiro.

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✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Vitória

Copa do Brasil - 5ª fase (ida)

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

👁️ Onde assistir: Premiere

🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Michael Stanislau (RS)

📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi (Andrew); Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Everton Cebolinha.

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor (Ronald ou Edenilson) e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê.

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