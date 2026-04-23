Astro de Portugal se pronuncia após ser citado em escândalo sexual na Itália

O atacante Rafael Leão, do Milan, utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (23) para negar qualquer tipo de envolvimento em um escândalo de prostituição que veio à tona recentemente na Itália. O nome do jogador português foi citado pela Gazzetta dello Sport, principal veículo esportivo da Itália, em uma lista que incluía mais de 60 atletas e ex-atletas supostamente ligados a uma rede desmantelada pelo Ministério Público de Milão.

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De acordo com as informações divulgadas pelo jornal italiano, a organização operava na região de Cinisello Balsamo, perto de Milão, utilizando uma agência de promoção de eventos como fachada. O grupo oferecia pacotes de luxo que envolviam entradas em estabelecimentos exclusivos e terminavam com serviços de acompanhantes em hotéis de alto padrão.

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Até o momento, a investigação resultou na prisão domiciliar de quatro pessoas ligadas ao esquema, mas é importante ressaltar que nenhum dos jogadores mencionados pela imprensa foi formalmente acusado de qualquer crime pelas autoridades.

Pronunciamento oficial de Rafael Leão

Diante da forte repercussão do caso, Rafael Leão publicou um comunicado para rechaçar as especulações de forma categórica. O atleta garantiu ser totalmente alheio aos fatos investigados e ressaltou que não cometeu qualquer delito.

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"Nos últimos dias, meu nome, assim como o de outros jogadores de futebol, apareceu em sites, redes sociais e jornais em referência a uma investigação da Procuradoria de Milão. Faço questão de esclarecer de forma direta que sou totalmente alheio aos fatos objeto da investigação. Não estou envolvido e não cometi nenhum crime. Peço a todos que evitem associar o meu nome a esta situação de forma arbitrária ou superficial, sem atenção à verdade e respeito pela vida privada. Antes de sermos jogadores de futebol, somos pessoas com família e reputação. Por isso, já dei ordens ao meu advogado para me proteger em todas as instâncias legais contra quem continuar a divulgar notícias falsas ou lesivas à minha reputação."

Além de Rafael Leão, a Gazzetta dello Sport mencionou diversos outros nomes do futebol na suposta lista de clientes, incluindo os também portugueses Nuno Tavares e Dany Mota, além de atletas como Olivier Giroud, Milan Skriniar e Achraf Hakimi.

Rafael Leão em ação pelo Milan (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)

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