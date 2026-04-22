Às vésperas da Copa do Mundo, Yamal sente lesão e espanhóis se preocupam

O atacante Lamine Yamal, do Barcelona, sentiu lesão durante a partida contra o Celta de Vigo, desta quarta-feira (22), no Camp Nou, pela 33ª rodada de La Liga. O caso aconteceu após o camisa 10 marcar um gol de pênalti.

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O cronômetro marcava 40 minutos do primeiro tempo quando o atacante espanhol converteu a cobrança de pênalti que colocou o Barcelona na frente do placar. Contudo, logo após Lamine Yamal caiu no gramado com expressão de dor e com a mão na coxa esquerda.

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Imediatamente, o técnico Hansi Flick sacou o camisa 10 da partida. Para o lugar dele entrou o sueco Roony Bardghji.

Nas redes sociais, torcedores espanhóis mostraram preocupação com a lesão do jogador. Eles destacaram a proximidade da Copa do Mundo. Faltam apenas 50 dias para o Mundial.

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Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Lamine Yamal saiu lesionado a 18 dias do clássico contra o Real Madrid e a 50 dias para a Copa do Mundo. Más notícias para o Barcelona".

Tradução: "Lamine Yamal marcou um gol de pênalti, se machucou e saiu do campo chorando a menos de dois meses da Copa do Mundo".

Tradução: "Lamine Yamal sai lesionado e os alarmes disparam pensando na Copa do Mundo".

Lamine Yamal sentiu lesão em Barcelona x Celta de Vigo (Foto: Josep LAGO / AFP)

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