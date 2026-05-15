Costa do Marfim anuncia convocados para Copa do Mundo de 2026
Emerse Faé anunciou os 26 nomes que buscam quebrar tabu marfinense
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A atual campeã da África está pronta para o cenário mundial. O técnico Emerse Faé revelou nesta sexta-feira os 26 nomes que defenderão a Costa do Marfim na Copa do Mundo de 2026. Com a moral de quem conquistou o continente de forma heroica, os "Elefantes" desembarcam no Grupo E, junto à Alemanha, Curaçao e Equador, com uma missão clara: quebrar o tabu histórico e avançar, pela primeira vez, às oitavas de final do torneio.
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Lista completa de convocados da Costa do Marfim
- Goleiros: Yahia Fofana (Angers), Mohamed Koné (Charleroi) e Alban Lafont (Panathinaikos);
- Defensores: Emmanuel Agbadou (Beşiktaş), Clement Akpa (Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting CP), Guéla Doué (Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan Ndicka (Roma) e Wilfried Singo (Galatasaray);
- Meio-campistas: Seko Fofana (Porto), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Franck Kessié (Al-Ahli), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest) e Jean Michael Seri (Maribor);
- Atacantes: Simon Adingra (Sunderland), Ange-Yoan Bonny (Inter de Milão), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Crystal Palace), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim) e Elye Wahi (Nice).
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A mística de Emerse Faé
O atual treinador, Emerse Faé, viveu um roteiro de cinema para chegar até aqui. Ele era auxiliar técnico durante a Copa Africana de Nações e assumiu o time interinamente no meio da competição, após a demissão do técnico principal após uma fase de grupos desastrosa. Faé liderou uma recuperação milagrosa, eliminando potências e conquistando o título. O "milagre de Abidjan" deu a ele a efetivação e a confiança total de um país que acredita que, com ele, nada é impossível.
Apesar de ter contado com a "geração de ouro" de Drogba, Yaya Touré e companhia, a Costa do Marfim nunca avançou da primeira fase em suas três participações (2006, 2010 e 2014). Sua campanha mais memorável foi em 2010, na África do Sul, quando empatou com o Portugal de Cristiano Ronaldo e venceu a Coreia do Norte por 3 a 0, mas acabou eliminada pelo saldo de gols em um grupo que também tinha o Brasil.
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📅 Agenda da Costa do Marfim na fase de grupos
Costa do Marfim x Equador
⚽ Fase de grupos (Grupo E)
📅 14 de junho, domingo, às 20h (de Brasília)
🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA
Alemanha x Costa do Marfim
⚽ Fase de grupos (Grupo E)
📅 20 de junho, sábado, às 17h (de Brasília)
🏟️ BMO Field, Toronto, Canadá
Curaçao x Costa do Marfim
⚽ Fase de grupos (Grupo E)
📅 25 de junho, quinta-feira, às 17h (de Brasília)
🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA
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