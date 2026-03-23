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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Já nos EUA, Brasil inicia preparação para jogo com a França

Jogadores começaram a se apresentar em Orlando ainda na tarde de domingo

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Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/03/2026
06:50
Rayan é recebido por Ancelotti para amistosos do Brasil com França e Croácia
imagem cameraRayan é recebido por Ancelotti para amistosos do Brasil com França e Croácia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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O técnico Carlo Ancelotti começa nesta segunda-feira (23) a preparar a Seleção Brasileira para o amistoso com a França, que acontecerá na próxima quinta-feira (26), em Boston. O grupo de jogadores começou a chegar a Orlando, onde o Brasil está concentrado, no fim da tarde de domingo (23).

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Os primeiros a chegar foram Andrey Santos, Bento, Bremer, Danilo (Botafogo), Ederson, Fabinho, Ibañez, Igor Thiago, João Pedro, Leo Pereira, Rayan. Gabriel Sara e Marquinhos eram aguardados ainda na noite de domingo.

A Seleção Brasileira fará três treinos em Orlando entre esta segunda e quarta-feira, quando viaja a Boston para o amistoso com os franceses. A partida no Gillette Stadium está marcada para às 17h (de Brasília) de quinta-feira.

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Ainda na noite de quinta-feira, o grupo de jogadores retorna a Orlando para a preparação para o jogo com a Croácia, no dia 31, no Camping World Stadium. A intenção de Carlo Ancelotti é comandar outros quatro treinos para aquela partida.

Diante da França, Brasil ainda não terá a Seleção da Copa

Os amistosos com França e Croácia serão os testes mais difíceis do Brasil desde a chegada de Ancelotti à Seleção, em maio do ano passado. Os jogos serão os dois últimos antes da convocação final para a Copa do Mundo. A lista será anunciada em maio.

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A intenção inicial de Ancelotti era que o Brasil fosse para esta Data Fifa praticamente com o grupo que ele pretende levar à Copa, mas o treinador precisou mudar de ideia. Seja por lesões, seja por necessidade de avaliar mais jogadores, o italiano acabou convocando oito jogadores pela primeira vez — a soma chegou a nove esta madrugada, após o anúncio de Kaiki na vaga de Alex Sandro.

Além disso, o Brasil perdeu o goleiro titular, Alisson. Convocado na semana passada, o jogador do Liverpool foi cortado na sexta-feira (20), também por lesão. Hugo Souza, do Corinthians, foi chamado.

Léo Pereira chega à concentração para os amistosos do Brasil com França e Croácia
Léo Pereira chegou no domingo à concentração para os amistosos do Brasil com França e Croácia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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