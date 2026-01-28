A despedida da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo está cada vez mais perto e tomando forma. O adversário do último jogo em casa pode ser o Panamá, no dia 31 de maio.

Segundo informação do "ge", a CBF está negociando com os panamenhos para que a partida ocorra no Maracanã. No dia seguite ao jogo, o Brasil embarcaria para Nova Jersey, nos Estados Unidos, cidade que será a base da Seleção durante a Copa do Mundo. Lá, segundo o portal, a entidade ainda tenta um amistoso contra o Egito, no dia 6 de junho.

Para o Rio de Janeiro ser o palco do duelo, será preciso avaliar a tabela do Brasileirão. Isso porque dia 31, domingo, pode haver um jogo entre Flamengo e Coritiba, pela 18ª rodada. Como o calendário ainda não está destrinchado até o final, a data exata ainda não é conhecida, sabendo-se apenas que cairá neste dia, um antes ou um depois.

Antes disso, em março, a Seleção terá dois amistosos em solo norte-americano. Primeiro enfrenta a França, em Boston, depois a Croácia, em Orlando. O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo, estreando no dia 16 de junho contra Marrocos, enfrentando depois o Haiti (19) e Escócia (24).

