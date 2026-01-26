Três campeões mundiais com a Seleção Brasileira demonstraram otimismo no Brasil para a Copa do Mundo deste ano. Na avaliação de Ronaldo Fenômeno, Mauro Silva e Cafu, a experiência de Ancelotti, o grupo de jogadores e as coincidências com 1994, ano do Tetra, depõem a favor do Hexa.

➡️Apenas 'ajustes burocráticos' separam renovação de Ancelotti até 2030

— Cada vez que eu encontro o Ancelotti eu fico mais animado. Ele me tranquiliza, ele passa uma confiança muito boa,e temos grandes jogadores. Ele é um treinador espetacular, veterano, experiente, que vai contribuir com essa experiência para que a Seleção possa trazer o Hexa tão esperado — disse Ronaldo, que foi artilheiro da Copa do Mundo de 2002 e um dos grandes responsáveis pelo Penta.

Capitão daquela conquista, Cafu tem por hábito demonstrar otimismo quando o assunto é a Seleção Brasileira. Desta vez, não foi diferente.

— A confiança é grande. Eu sou o cara mais otimista do mundo quando se fala em Seleção Brasileira. Estive em três finais de Copa do Mundo, joguei quatro Copas do Mundo, sei como este momento é importante. O Brasil é, sim, um dos favoritos a ganhar a Copa do Mundo — sustentou o ex-lateral-direito, que assim como Ronaldo defendeu o Brasil nos Mundiais de 1994, 1998, 2002 e 2006.

Um dos volantes do Tetra, Mauro Silva foi na mesma linha. Ele elogiou o trabalho de Carlo Ancelotti e citou duas coincidências para acrescentar otimismo com a Copa do Mundo deste ano.

— A Copa será de novo nos Estados Unidos, de novo 24 anos (de espera, como aconteceu entre 1970 e 1994). Acho que o Ancelotti vai fazer um grande trabalho, e o Brasil depois de 24 anos vai voltar a ganhar. É meu desejo, o meu sonho, e estou muito otimista.

As declarações dos três campeões mundiais foram dadas neste domingo (25), após eles participarem de evento de lançamento da marca da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.