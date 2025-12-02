A definição dos grupos da Copa do Mundo de 2026 acontece nesta sexta-feira (5), em Washington, mas no Lance! já é possível projetar os confrontos que a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti poderá ter na primeira fase fase da competição. Para isso, basta acessar o simulador exclusivo do sorteio da Copa, que foi lançado nesta terça-feira (2). A plataforma permite que o leitor escolha individualmente os países ou que o sistema monte as chaves automaticamente.

➡️CLIQUE AQUI para acessar o simulador do sorteio da Copa do Mundo de 2026

O simulador do Lance! foi criado seguindo todas as regras que a Fifa utilizará no sorteio da Copa do Mundo. Elas foram anunciadas na semana passada e impõem uma série de restrições para a retirada das bolinhas dos quatro potes.

— Mesmo com o prazo muito curto entre a divulgação das regras e o lançamento, conseguimos adaptar o simulador com 100% das diretrizes oficiais da Fifa. Nosso foco foi garantir precisão e oferecer ao torcedor uma experiência fiel ao sorteio real — explica Raphael Aleixo, coordenador de produto do Lance!.

Por exemplo: os anfitriões México, Canadá e Estados Unidos já têm seus grupos direcionados no sorteio da Copa. Além disso, as quatro seleções mais bem posicionadas no ranking da Fifa — Espanha (1ª), Argentina (2ª), França (3ª) e Inglaterra (4ª) — terão reservas especiais para garantir que, na hipótese de avançarem como líderes de seus grupos, não se enfrentem antes da final do torneio.

As regras do sorteio da Copa do Mundo também estabelecem que nenhum grupo terá mais de uma equipe da mesma confederação. A exceção são as seleções da Uefa, que é representada por 16 países e há apenas 12 grupos. Assim, cada grupo deve ter pelo menos uma equipe europeia, mas não mais do que duas.

➡️Sorteio da Copa do Mundo é nesta sexta (5/12); saiba como será

Mas, mesmo com todas essas peculiaridades, o sorteio da Copa do Mundo permite centenas de combinações diferentes. Por isso, o simulador do Lance! pode ser utilizado quantas vezes o leitor quiser, já que é muito provável que cada combinação seja diferente das anteriores.

— Com a expansão para 48 seleções e a formação de 12 grupos, o número de cenários cresce bastante, então, mesmo com as restrições da Fifa, ainda existe uma quantidade absurda de combinações possíveis, e o simulador ajuda o torcedor a visualizar esses caminhos, identificar potenciais grupos da morte e entender melhor o novo formato — diz Raphael Aleixo.

Sorteio da Copa do Mundo será nesta sexta-feira, no Kennedy Center, em Washington (Divulgação/Fifa)

João Marcelo, desenvolvedor do Lance! e responsável pela estruturação e garantia da veracidade dos dados no simulador, também falou sobre o projeto, que promete empolgar os torcedores e facilitar a vida de quem deseja entender melhor - na prática - como será o sorteio da Copa do Mundo.

Segundo João Marcelo, o simulador do sorteio foi pensado para ser feito de duas maneiras: manual e automático. Além disso, explicou quais foram as maiores dificuldades encontradas enquanto desenvolvia a ferramenta do Lance!.

Segundo João Marcelo, o simulador do sorteio foi pensado para ser feito de duas maneiras: manual e automático. Além disso, explicou quais foram as maiores dificuldades encontradas enquanto desenvolvia a ferramenta do Lance!.

— Os dois. Oferecemos um modo automático, que apresenta todos os grupos formados com base nas regras oficiais, e um modo manual, em que o usuário pode montar seus próprios cenários - sempre dentro das mesmas restrições definidas pela Fifa. O principal desafio foi reproduzir todas as regras e limitações do sorteio real no tempo disponível. Nosso time de tecnologia teve uma janela extremamente reduzida para implementar todas as regras e validar cada cenário. Esse rigor técnico era fundamental para que o simulador já fosse lançado com o funcionamento correto.

Simulador da Copa do Mundo Lance! na opção automática de preenchimento (Foto: Reprodução/Lance!)