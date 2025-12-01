Na TV, Ancelotti é evasivo sobre chances de Neymar ir à Copa do Mundo

O atacante Neymar é assunto em (quase) todas as entrevistas do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. E, nesse domingo (30), não foi diferente. O treinador participou de um programa de TV e foi perguntado sobre as chances de o jogador do Santos estar na Copa do Mundo de 2026. Como de costume, Ancelotti elogiou o atacante e repetiu a condição de sempre para tê-lo na lista de convocados.

— É um grande talento, que teve o azar de ter tido lesões nesse período. Ele não pôde se preparar para estar em uma boa condição física por conta das lesões que teve. Mas estamos em novembro… — disse Ancelotti sobre Neymar ao "Esporte Record", da TV Record.

O treinador, então, foi indagado se levará Neymar à Copa do Mundo de 2026 se em maio, na época da convocação, "ele estiver 60%", ao que Ancelotti foi direto:

— Ele tem que estar 100% — afirmou o treinador.

— Tem muitos jogadores muito bons, e eu preciso escolher jogadores que estão 100%. Não é só o Neymar, pode ser o Vinícius (Júnior); se o Vinícius estiver 90% vou chamar outro jogador que esteja 100%. É uma Seleção que tem qualidade muito alta na frente. Na frente temos muitos jogadores muito bons. Neymar está no mesmo nível dos outros, tendo em conta que Neymar já mostrou um talento extraordinário.

Além de Neymar, Ancelotti elogia e faz ressalva sobre Estevão

Na mesma entrevista, Carlo Ancelotti elogiou bastante o atacante Estêvão. Com sete gols, o jogador do Chelsea é o artilheiro da Seleção Brasileira desde que o italiano assumiu a equipe, em maio. Ainda assim, o técnico ponderou que Estêvão ainda está em formação.

— Ele é um jogador muito, muito especial, muito diferente, porque ele tem um talento muito grande, natural. Isso não significa que ele é um jogador completamente formado, porque ele tem uma idade que, com certeza, não está formado 100% — disse Carlo Ancelotti.