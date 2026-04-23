Neymar, Copa do Mundo e 'Reggae Boyz': assista agora ao Fut&Papo com René Simões
Técnico revela bastidores e relembra polêmicas e grandes momentos da carreira
O episódio desta quinta-feira do Fut&Papo, no Lance!TV, traz como protagonista um dos nomes mais experientes e respeitados do futebol brasileiro: René Simões. Conhecido por sua personalidade direta, o treinador não fugiu de temas polêmicos e um dos pontos altos do episódio é quando ele revisita uma declaração marcante feita em 2010 sobre Neymar, na qual alertava sobre a criação de um "monstro" no futebol brasileiro. Agora, anos depois, René responde sem rodeios: será que sua previsão se confirmou? Inscreva-se no Lance! no Youtube.
Em uma conversa franca e repleta de bastidores, o treinador também relembra momentos marcantes de sua longa trajetória no esporte, com destaque especial para a histórica campanha que levou a seleção da Jamaica à Copa do Mundo de 1998, na França. Com riqueza de detalhes, René revive os desafios e conquistas daquela jornada inesquecível, quando comandou os "Reggae Boyz" em uma classificação inédita que entrou para a história do futebol mundial. Ele compartilha curiosidades dos bastidores, as dificuldades enfrentadas e o impacto cultural e esportivo que aquela campanha representou para o país caribenho.
A resenha, conduzida com leveza e bom humor por João Lidington, Marcelo Smigol e Fernando David, equilibra informação, análise e entretenimento, garantindo um episódio imperdível para os apaixonados por futebol.
Se você quer conhecer histórias inéditas, reflexões afiadas e opiniões sem filtro de um técnico que viveu intensamente o futebol dentro e fora de campo, este episódio do Fut&Papo é parada obrigatória.
