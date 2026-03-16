Iraque acha solução e disputará a repescagem para a Copa do Mundo

O Iraque viajará em um avião privado ao México para disputar a repescagem para a Copa do Mundo. No dia 31 de março, a seleção iraquiana enfrentará o vencedor do duelo entre Bolívia e Suriname, em Monterrey, valendo vaga no Mundial.

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Devido à guerra no Oriente Médio, o espaço aéreo da região estava fechado, e a federação do país asiático chegou a solicitar o adiamento da partida. No entanto, com auxílio da Fifa, conseguiu traçar um cenário viável para o deslocamento dos jogadores. Os atletas que atuam na região viajam no final desta semana, enquanto aqueles que jogam na Europa se juntam ao grupo posteriormente.

Antes, quando o transporte aéreo parecia impossível, a entidade máxima do futebol havia sugerido que a parte do elenco iraquiano impactada pelo conflito (cerca de 40% dos atletas) fizesse uma viagem de 25 horas por terra de Bagdá, capital do país, até a Turquia para, só então, voar até Monterrey para o confronto decisivo para participação na Copa do Mundo. A proposta foi recusada pela federação local após o técnico da seleção, o australiano Graham Arnold, dizer que não permitiria que seus jogadores se deslocassem por rodovias perigosas.

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Estádio BBVA, popularmente conhecido como "Gigante de Acero", previsto para sediar jogo do Iraque na repescagem para a Copa do Mundo (Foto: Julio Cesar Aguilar / AFP)

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Iraque quer voltar a jogar a Copa do Mundo

O Iraque tenta disputar a Copa do Mundo pela segunda vez. Para isso, precisa "apenas" vencer o confronto da repescagem. A única participação iraquiana foi há 40 anos, justamente no México.

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Em paralelo, segundo o "The Guardian", a seleção iraquiana poderia herdar a vaga do Irã no Mundial. Na última semana, o presidente da federação iraniana, Mehdi Taj, colocou em xeque a participação na Copa do Mundo de 2026. Em meio aos ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel, o mandatário não vê um cenário favorável para a ida à América do Norte.