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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Fifa muda regra de cartões amarelos na Copa do Mundo; entenda

Entidade busca ter os grandes nomes do torneio em campo

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/04/2026
15:29
Troféu da Copa do Mundo (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)
imagem cameraTroféu da Copa do Mundo (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)
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A Fifa decidiu mudar uma regra referente a suspensão de jogadores por cartões amarelos na Copa do Mundo. Na próxima edição do maior torneio de futebol, os cartões serão zerados em duas oportunidades durante a competição.

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Os jogadores que forem punidos com um cartão amarelo até o fim da fase de grupos entrarão no mata-mata limpos de advertências. A aplicação da regra também será repetida até a fase de quartas de final da Copa do Mundo.

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Ao contrário do que ocorre no Brasileirão, um jogador será suspenso de uma partida caso leve dois cartões amarelos na Copa do Mundo. Caso o atleta seja punido com a cor vermelha, o atleta cumprirá a punição na partida seguinte de forma automática.

Qual o objetivo da Fifa na Copa do Mundo?

A Fifa tem como objetivo principal contar com todos os principais jogadores das duas melhores seleções na grande decisão. Com isso, um atleta pode até estar suspenso em uma semifinal caso receba um dois cartões amarelos entre a fase de 16 avos de final e as quartas de final, mas esse personagem estaria apto a entrar em campo na final.

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Trionda, a bola Copa do Mundo 2026 (Foto: Miguel J. Rodriguez Carrillo/AFP)

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