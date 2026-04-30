Para saber quem é o maior artilheiro da Alemanha na história das Copas do Mundo, a resposta é clara e monumental: Miroslav Klose. O ex-centroavante detém o recorde nacional com 16 gols marcados e, mais impressionante ainda, é o maior goleador de todas as edições da competição, superando lendas como Ronaldo Fenômeno, Gerd Müller e Pelé. Essa façanha foi construída ao longo de quatro Copas consecutivas (2002, 2006, 2010 e 2014), período em que a Alemanha alcançou quatro semifinais seguidas e conquistou o tetracampeonato mundial no Brasil. Klose não foi apenas um finalizador; ele representou a essência da eficiência alemã: oportunismo na área, jogo aéreo dominante e longevidade em alto nível.

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Nascido na Polônia em 1978, durante a era comunista, Klose emigrou para a Alemanha ainda criança e se naturalizou aos 18 anos. Sua estreia em Copas veio em 2002, na Ásia, onde marcou cinco gols na fase de grupos, incluindo hat-tricks que chamaram atenção global. Quatro anos depois, jogando em casa, ele repetiu o feito e ficou com a Chuteira de Ouro do torneio com mais cinco tentos, ajudando a Alemanha a conquistar o terceiro lugar. Em 2010, na África do Sul, somou quatro gols, e seu último, em 2014, contra o Brasil na histórica goleada por 7 a 1, quebrou o recorde de Ronaldo (15 gols) e selou sua eternidade. Ao todo, 24 jogos e 16 gols — uma média letal que define o padrão de um dos maiores atacantes da história do torneio.

O que torna o recorde de Klose ainda mais admirável é o contexto. Ele não era o astro principal de sua geração — nomes como Michael Ballack e Thomas Müller brilhavam ao seu lado —, mas soube se posicionar como o executor perfeito das chances criadas. Seu jogo aéreo (nove gols de cabeça) e capacidade de antecipação na área adversária o tornaram uma arma letal em mata-matas, onde a pressão é máxima. Apesar de nunca ter sido artilheiro geral em um Mundial (ficou em segundo em 2002 e 2006), sua consistência ao longo de 12 anos o colocou acima de qualquer concorrente. Klose encerrou a carreira internacional como herói do tetracampeonato e símbolo da transição entre a Alemanha dominante dos anos 1970-1990 e a potência moderna.

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Hoje, Thomas Müller, com 10 gols, é o nome mais próximo do recorde alemão, mas já está no fim da carreira. Jovens como Kai Havertz ou Jamal Musiala podem começar a construir suas marcas em 2026, mas quebrar os 16 gols de Klose exige uma longevidade e eficiência raras no futebol contemporâneo, com defesas mais compactas e jogos mais físicos.

Por isso, os 16 gols de Klose transcendem estatística. Eles resumem uma era vitoriosa da Alemanha e estabelecem um padrão inigualável de produtividade em Copas do Mundo. Enquanto ninguém o supera, ele segue como o eterno rei da artilharia alemã e mundial.

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Quem é o maior artilheiro da Alemanha na história das Copas do Mundo?

O domínio da grande área

Klose começou sua saga em 2002 com cinco gols na Ásia, incluindo hat-tricks que o colocaram como vice-artilheiro. Em 2006, na Alemanha, repetiu com mais cinco e ficou com a Chuteira de Ouro, levando o país ao bronze.

Em 2010, somou quatro na África do Sul, e em 2014, seu gol contra o Brasil na semifinal por 7 a 1 quebrou o recorde de Ronaldo, coroando o tetracampeonato.

Sua força estava no jogo aéreo (9 cabeceios) e na leitura de jogo, tornando-o letal em mata-matas.

O ranking definitivo com os maiores goleadores da Alemanha

A lista alemã em Copas é repleta de lendas.

Miroslav Klose — 16 gols

Recordista mundial, marcou em 2002 (5), 2006 (5), 2010 (4) e 2014 (1).

Gerd Müller — 14 gols

Artilheiro de 1970 (10 gols), campeão em 1974.

Thomas Müller — 10 gols

Versátil, marcou desde 2010, com cinco em 2014.

Helmut Rahn — 10 gols

Autor do gol do título em 1954.

Uwe Seeler — 6 gols

Primeiro a marcar em quatro Copas diferentes.

O impacto da geração atual nas estatísticas de gols

Thomas Müller, com 10, é o mais próximo, mas aposentado. Havertz e Musiala podem herdar o bastão em 2026, mas os 16 de Klose seguem como barreira imponente.