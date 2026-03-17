Irã quer disputar jogos da Copa do Mundo apenas no México

A Federação de Futebol do Irã deseja que a Fifa remaneje todos os seus jogos da fase de grupos da Copa do Mundo para o México, de forma a evitar a passagem pelos Estados Unidos. De acordo com Abolfazl Psedniddeh, embaixador iraniano no México, o motivo é a falta de apoio americano para a chegada da delegação ao país.

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— Reiteramos que os Estados Unidos não coopera com a gente no tema dos vistos. Estamos interessados em jogar a Copa do Mundo, mas o governo estadunidense não proporciona o apoio logístico e administrativo necessário — informou.

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Psedniddeh acredita que é possível a entidade máxima do futebol promover essa mudança e ressalta a boa relação dos iranianos com os mexicanos.

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— A Fifa pode intervir de maneira que a seleção nacional iraniana possa participar da Copa do Mundo, mas no México. O Ministério dos Esportes e Juventude do Irã tomará a decisão final a respeito. Gostamos muito do povo mexicano e, para a gente, a melhor opção é que nossos jogos sejam disputados no México — avaliou.

Onde seriam os jogos do Irã na Copa do Mundo?

O Irã integra o Grupo G do Mundial, ao lado de Egito, Nova Zelândia e Bélgica. Pelo calendário inicialmente previsto, a seleção iraniana jogaria todos os duelos da primeira fase nos Estados Unidos, um em Seattle e dois em Los Angeles.

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Irã comemora vitória nas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo (Foto: AFP)

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Indefinição sobre participação no Mundial

No fim do mês passado, uma operação militar conjunta de Estados Unidos e Israel matou o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, após bombardeio em Teerã. Desde então, uma série de ataques foram registrados no Oriente Médio. A última semana foi marcada por diferentes declarações de todos os lados sobre a participação ou não dos iranianos na Copa do Mundo deste ano, organizada conjuntamente por Estados Unidos, México e Canadá. Caso o país desistisse do torneio, a Fifa decidiria o herdeiro da vaga.

Terça-feira (10/03)

Gianni Infantino, presidente da Fifa: "Reuni-me com o presidente dos Estados Unidos para discutir o andamento dos preparativos para a próxima Copa do Mundo e a crescente empolgação. Também conversamos sobre a situação atual no Irã e o fato de que a seleção iraniana se classificou para participar. Durante as discussões, Trump reiterou que a seleção iraniana é, naturalmente, bem-vinda para competir no torneio nos Estados Unidos. Todos nós precisamos de um evento como a Copa do Mundo para unir as pessoas agora mais do que nunca, e agradeço sinceramente ao presidente dos Estados Unidos por seu apoio, pois isso mostra mais uma vez que o futebol une o mundo."

Ahmad Donyamali, ministro dos esportes iraniano: "Considerando que este regime corrupto assassinou nosso líder, em hipótese alguma podemos participar da Copa do Mundo. Nossos filhos não estão seguros e, fundamentalmente, essas condições de participação não existem."

Quinta-feira (12/03)

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos: "A seleção nacional de futebol do Irã é bem-vinda para a Copa do Mundo, mas eu realmente não acredito que seja apropriado eles virem para cá, pela própria vida e segurança."

Federação de Futebol do Irã: "A Copa do Mundo é um evento histórico e internacional e seu órgão reitor é a Fifa, não qualquer indivíduo ou país. A seleção nacional do Irã, com força e uma série de vitórias decisivas alcançadas pelos bravos filhos do Irã, foi uma das primeiras equipes a se classificar para este grande torneio. Certamente, ninguém pode excluir a seleção nacional do Irã da Copa do Mundo. O único país que poderia ser excluído é aquele que apenas carrega o título de 'anfitrião', mas carece da habilidade de garantir a segurança para as equipes participantes deste evento global."