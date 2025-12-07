Imprensa internacional repercute horários da Copa 2026: 'Brasil só de madrugada'
Jornais europeus lamentam agenda da Seleção Brasileira
- Matéria
- Mais Notícias
A divulgação da tabela detalhada da Copa do Mundo de 2026, com horários e sedes definidas, gerou reações mistas na imprensa internacional. Enquanto torcedores franceses, alemães e ingleses comemoraram horários "nobres", a mídia europeia lamentou a agenda do Brasil, cujos jogos acontecerão durante a madrugada no Velho Continente. Na América do Sul, a Argentina celebrou uma "vitória logística".
Relacionadas
- Copa do Mundo
Sorteio da Copa do Mundo favoreceu a seleção da Argentina; entenda
Copa do Mundo07/12/2025
- Copa do Mundo
Fifa abre novo lote de ingressos para os jogos do Brasil na Copa na próxima quinta
Copa do Mundo07/12/2025
- Copa do Mundo
Copa do Mundo: conheça os estádios onde a Seleção Brasileira jogará na primeira fase
Copa do Mundo07/12/2025
O Lance! detalha a repercussão nos principais veículos do mundo.
➡️ Simulador da Copa do Mundo: acesse e simule o caminho do Brasil rumo ao Hexa
Brasil e o Grupo C: O 'turno da noite' para a Europa
Se para o torcedor brasileiro os horários ficaram acessíveis, para quem está na Europa, acompanhar a Seleção Brasileira e seus adversários exigirá ficar acordado até tarde. O jornal alemão Kicker destacou em sua manchete: "Brasil apenas a partir da meia-noite".
A publicação fez um levantamento mostrando que o Grupo C (Brasil, Escócia, Marrocos e Haiti) é o único da competição onde todas as partidas acontecerão da meia-noite em diante no fuso. "Isso significa turnos da noite para os fãs", alertou o jornal.
Na Espanha, o diário AS foi direto ao classificar a agenda da Amarelinha como "más horas" (horários ruins). O jornal detalhou o drama: a estreia do Brasil contra Marrocos e o jogo contra a Escócia serão à 00h00 (horário espanhol), enquanto o duelo contra o Haiti, na Filadélfia, será ainda pior: às 03h00 da manhã.
A Sky Sports, do Reino Unido, lamentou a sorte da Escócia. "Os torcedores que não viajarem aos EUA terão que ficar acordados a noite toda", citando a estreia contra o Haiti às 2h da manhã no horário britânico e os jogos seguintes às 23h.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Argentina: Logística de campeã e base em Miami
Na América do Sul, o clima é positivo. O jornal Clarín estampou que a "Seleção Argentina começou ganhando o Mundial 2026" antes mesmo de entrar em campo. O motivo foi uma vitória nos bastidores: a equipe de Lionel Scaloni conseguiu evitar as longas viagens para a Costa Oeste dos EUA (como San Francisco), permanecendo na região central e leste.
A publicação celebrou o fato de a Argentina jogar a fase de grupos em Kansas e Dallas (duas vezes). Essa configuração permite que a seleção mantenha sua base fixa em Miami, onde a AFA (Associação do Futebol Argentino) construiu um centro de treinamento há três anos. "Todos os caminhos levam a Miami", diz o texto, lembrando que a cidade é onde Messi se sente confortável e onde a equipe conquistou a última Copa América.
➡️ Copa do Mundo terá jogos em 12 horários diferentes; entenda
Espanha: Madrugada contra o Uruguai e medo do calor
O diário AS fez uma análise para a Espanha. A estreia contra Cabo Verde e o jogo contra a Arábia Saudita serão em horário nobre na Espanha (18h), em Atlanta. Porém, o grande duelo contra o Uruguai exigirá sacrifício: será às 02h00 da manhã no horário espanhol. O jogo será em Guadalajara, no México, palco onde a Espanha jogou contra o Brasil na Copa de 86, o que foi visto com nostalgia.
A grande preocupação espanhola, no entanto, é o mata-mata. Se a Espanha passar em primeiro, terá que viajar para Los Angeles para jogar ao meio-dia local. O jornal alerta para o "calor extremo" que a equipe pode enfrentar na Califórnia nesse horário.
Alemanha, França e Inglaterra
Para outras potências, a tabela foi generosa.
Alemanha: O Kicker, principal jornal esportivo do país, revelou que a DFB (Federação Alemã) teve seus desejos atendidos. A equipe jogará em Houston, Toronto e Nova Jersey. Sobre a estreia em Houston ao meio-dia, o jornal tranquilizou os torcedores: "A arena no Texas tem teto e ar-condicionado, então as altas temperaturas não serão problema".
França: O jornal L'Équipe celebrou os bons horários para o público francês: jogos às 21h e 23h. A estreia será em Nova York, contra o Senegal, terminando a fase de grupos em Boston, contra a Noruega.
Inglaterra: A Sky Sports também destacou os horários amigáveis para os ingleses, com partidas às 21h e 22h (horário local), evitando as madrugadas que assombrarão seus vizinhos escoceses.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias