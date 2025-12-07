Sorteio da Copa do Mundo favoreceu a seleção da Argentina; entenda

A Argentina começou a Copa do Mundo de 2026 em vantagem — ao menos fora de campo. O anúncio oficial do calendário da fase de grupos pela Fifa, neste sábado (6), trouxe um importante alívio para a logística da equipe de Lionel Scaloni: a Scaloneta não precisará viajar para a costa oeste dos Estados Unidos, evitando o desgastante deslocamento até São Francisco.

Miami: a 'casa' da Argentina

Há três anos, a AFA iniciou a construção de seu próprio centro de operações em Miami — cidade que se tornou o "quartel-general" da equipe nas últimas grandes competições, especialmente durante a conquista da Copa América de 2024.

Além disso, o capitão Lionel Messi (jogador do Inter Miami) e boa parte do elenco vivem um ambiente familiar e confortável na região, o que reforça a escolha. A comissão técnica, com Luis Martín, Walter Samuel, Pablo Aimar e Roberto Ayala, já conhece profundamente as instalações e distâncias locais, tendo passado por Miami na penúltima Data Fifa de 2025.

Lionel Messi em ação pelo Inter Miami na MLS (Foto: Jeff Dean/AFP)

A logísitica do grupo J

A Argentina estreia contra Argélia, no dia 16 de junho, em Kansas City — viagem de cerca de três horas e meia a partir de Miami. Em seguida, fará dois jogos consecutivos em Dallas, contra Áustria (dia 22) e Jordânia (dia 27), o que deve fazer a delegação permanecer no Texas durante esse intervalo.

Um ponto importante: o duelo contra a Áustria será disputado às 14h (horário de Brasília) no AT&T Stadium, que tem climatização e capacidade para 94 mil pessoas, amenizando o calor intenso do verão americano.

A princípio, temia-se que o sorteio obrigasse a seleção a jogar em São Francisco (Califórnia), mas um rearranjo do calendário acabou evitando o deslocamento. Outras seleções não tiveram a mesma sorte — a Espanha, por exemplo, deve se instalar em Chicago, mas jogará em Los Angeles - com um deslocamento de cerca de 3.250km.

O possível caminho no mata-mata

Se a Argentina confirmar o favoritismo e terminar líder do grupo J, o cenário fica ainda mais positivo.

O confronto dos 16 avos de final será no Hard Rock Stadium, em Miami — palco onde a Albiceleste conquistou a Copa América de 2024 contra a Colômbia. O duelo pode ter peso extra: há possibilidade de enfrentar Espanha ou até mesmo o rival Uruguai.

A Argentina é atual campeã da Copa América (Foto Charly Triballeau/AFP)

Nas oitavas, a equipe viajaria para Atlanta, cidade já conhecida pela Scaloneta e marcada pelo jogo de estreia da última Copa América. A única ressalva está no gramado: o estádio tem piso sintético e receberá um campo natural temporário, que costuma demorar a se assentar.

Nas quartas de final, o caminho leva de volta a Kansas City, no tradicional Arrowhead Stadium, casa do Kansas City Chiefs, da NFL.

As semifinais retornariam a Atlanta, e a grande final aconteceria no MetLife Stadium, em Nova Jersey — possível palco do encerramento da carreira de Lionel Messi com a camisa da seleção.

A preparação dos atuais campeões

Segundo o jornal "Clarín", parte do corpo técnico argentino permanecerá nos Estados Unidos na próxima semana para visitar instalações e definir detalhes da logística. Scaloni, por sua vez, voltará temporariamente à Espanha antes de ir à Argentina para as festas de fim de ano.

De qualquer forma, uma coisa já parece consensual internamente: com o calendário definido, a Argentina já começou ganhando no Mundial de 2026.

