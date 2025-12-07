A Fifa abre a venda de mais um lote de ingressos para a Copa do Mundo na próxima quinta-feira (11), o último que acontece por meio do "Sorteio por Seleção Aleatória" no site da entidade. Entre 11 de dezembro e 13 de janeiro, os usuários cadastrados com o "Fifa ID" podem solicitar ingressos para as partidas desejadas, entre elas os três jogos da Seleção Brasileira já garantidos no Mundial. A definição de quem poderá comprar as entradas acontece de forma aleatório e não há garantia de compra mediante cadastro.

➡️ Já é Copa do Mundo: use o simulador do Lance! e descubra o campeão

Após o último lote por sorteio, os torcedores que quiserem assistir à Copa nos Estados Unidos, México e Canadá poderão tentar comprar entradas em uma etapa de venda por ordem de chegada, que acontece entre março e junho. Para essa fase, serão vendidos ingressos dos jogos que ainda tiverem lugares disponíveis. Até o momento, quase duas milhões de unidades foram comercializadas nas duas fases anteriores do sorteio.

A Fifa ainda disponibiliza uma plataforma oficial própria para a revenda de ingressos, mas há outros sites que não pertencem à entidade, mas que também utilizam o mecanismo de revenda, como o StubHub. Entretanto, vale ressaltar que os endereços oficiais da Fifa são os meios mais seguros de garantir as entradas para os jogos da Copa. Nesses sites, os preços costumam ser mais caros que as vendas diretas iniciais.

Assim como todas as outras federações, a CBF tem direito a 8% dos ingressos comercializados a cada partida. Cada entidade nacional define os critérios de venda e as entradas também podem ser compradas no lote comercializado a partir do dia 11 de dezembro.

Sorteio da Copa do Mundo colocou Seleção Brasileira no grupo C (Foto: Mandel NGAN / POOL / AFP)

Quanto custa os ingressos da Copa do Mundo?

Pela primeira vez, a Fifa está aplicando preço dinâmicos para os ingressos da Copa do Mundo. Isso significa que as entradas podem custar mais caro ou mais barato a depender do jogo, fase disputada dentro da competição até a demanda de busca dos torcedores pelas entradas da partida. No geral, os valores variam entre R$ 320 e podem chegar a custar a pouco mais de R$ 33 mil.

O site "The Athletic" divulgou no mês passado que também há uma variação nos preços a depender do país. Os mais caros são para as partidas jogadas nos Estados Unidos, enquanto México e Canadá têm jogos com ingressos um pouco mais baratos. Na abertura da Copa do Mundo, entre México e África do Sul, os ingressos do setor mais em conta custará em torno de R$ 1.900.

No Canadá, a primeira partida tem ingressos por volta de R$ 1.800, em duelo com adversário ainda a ser definido da repescagem da Europa. Nos Estados Unidos, a seleção jogará diante do Paraguai no SoFi Stadium, em Los Angeles, com entradas mais baratas custando R$ 2.900.

Na primeira fase do mata-mata, os 16 avos de final, os ingressos vão de R$ 660 a US$ 3.500, enquanto as oitavas variam de R$ 900 a R$ 4.700, enquanto as quartas começam em R$ 1.400 e podem alcançar pouco mais de R$ 9.000. Nas semifinais, os torcedores precisam desembolsar entre R$ 2.200 nos setores mais baratos e as entradas ultrapassam a casa dos R$ 14.000. Na decisão, que será jogada nos EUA, vai de R$ 10.000 e podem atingir os R$ 30.000.