Espanha define data para lista da Copa do Mundo e monitora Lamine Yamal

A Federação Espanhola de Futebol confirmou o cronograma para a convocação oficial para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Luis de la Fuente anunciará a lista definitiva com os 26 jogadores no dia 25 de maio, logo após o encerramento do Campeonato Espanhol. A escolha da data visa garantir que a comissão técnica tenha um diagnóstico preciso das condições físicas dos atletas antes do início da concentração.

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Antes da lista final, a Espanha enviará à FIFA uma pré-lista com até 55 nomes no dia 11 de maio. De acordo com o regulamento, a convocação definitiva deve sair obrigatoriamente deste grupo inicial. Substituições por lesão grave só poderão ser feitas até 24 horas antes da estreia no Mundial, marcada para o dia 15 de junho, contra Cabo Verde.

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Convocação para os últimos amistosos e novidades

Antes do anúncio oficial para a Copa, a Espanha realizou seus últimos testes contra Sérvia e Egito, em março. A lista serviu para De la Fuente observar novos nomes que podem aparecer na pré-lista de maio. Confira os jogadores que estiveram presentes:

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Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Álex Remiro (Real Sociedad) e Joan García (Barcelona).

Defensores: Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Pau Cubarsí (Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid), Cristhian Mosquera (Arsenal), Marc Cucurella (Chelsea) e Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Meio-campistas: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (Barcelona), Pablo Fornals (Betis), Carlos Soler (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona) e Fermín López (Barcelona).

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Atacantes: Yéremy Pino (Crystal Palace), Álex Baena (Atlético de Madrid), Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona) e Lamine Yamal (Barcelona).

Caras novas: Quatro jogadores receberam sua primeira oportunidade na seleção principal nestes amistosos: o goleiro Joan García (Barcelona), o zagueiro Cristhian Mosquera (Arsenal) e os atacantes Ander Barrenetxea (Real Sociedad) e Víctor Muñoz (Osasuna).

Alerta médico: a situação de Lamine Yamal

A grande preocupação para a Copa do Mundo é Lamine Yamal. O Barcelona confirmou que o atacante de 18 anos sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e está fora do restante da temporada europeia. O jovem se machucou ao cobrar o pênalti da vitória sobre o Celta de Vigo na última quarta-feira.

Em comunicado, o clube catalão informou que o jogador passará por um tratamento conservador. Apesar de não atuar mais pelo Barcelona nesta edição da Liga, a expectativa médica é que Yamal tenha condições de se recuperar a tempo de integrar o elenco espanhol no Mundial. A joia do Barça é considerada peça fundamental no esquema ofensivo de De la Fuente.

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Agenda da Espanha no Mundial

A Espanha está no Grupo H da Copa do Mundo de 2026. A equipe faz sua estreia no dia 15 de junho contra Cabo Verde. Na sequência, enfrenta a Arábia Saudita no dia 21 de junho e encerra a fase de grupos contra o Uruguai, no dia 26 de junho. O objetivo é buscar o segundo título mundial da história do país, após a conquista em 2010.

Espanha e Egito em ação (Foto: Lluis Gene/AFP)

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