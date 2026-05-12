Luis Suárez está fora da pré-lista do Uruguai para a Copa do Mundo

O sonho da "última dança" de Luis Suárez parece ter chegado ao fim. Segundo informações divulgadas pelo jornalista espanhol Rodri Vázquez, o veterano atacante não foi incluído na pré-lista da seleção uruguaia para a Copa do Mundo de 2026. A decisão de Marcelo Bielsa confirma a tendência de renovação que o treinador argentino vem impondo na equipe desde que assumiu o comando da Celeste.

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Recentemente, Suárez havia reacendido as esperanças da torcida uruguaia. Em declarações públicas, o craque de 39 anos admitiu que a "chama" de representar seu país ainda estava acesa e que jamais diria não a uma convocação, especialmente às vésperas de uma. O momento vivido no Inter Miami, ao lado de Lionel Messi, também colaborava para o otimismo, já que o atacante vinha mantendo um bom nível competitivo e físico na MLS.

No entanto, a ausência na lista preliminar sinaliza que a comissão técnica optou por priorizar nomes mais jovens e que se adequem ao estilo de jogo intenso proposto por Bielsa. Embora Suárez tenha tentado uma reconciliação nos bastidores após críticas públicas feitas ao treinador no passado, o critério técnico e o projeto de rejuvenescimento do elenco pesaram mais na decisão final.

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Luis Suarez marcou 29 gols pelo Grêmio em 2023. (Foto: Alexandre Durão/Grêmio FBPA)

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Um legado intocável

Com 69 gols em 143 jogos, Luis Suárez encerra sua trajetória em Mundiais como uma das figuras mais emblemáticas da história do futebol uruguaio. O centroavante disputou quatro edições da Copa do Mundo (2010, 2014, 2018 e 2022), sendo peça fundamental na conquista da Copa América de 2011 e na campanha que levou o Uruguai ao quarto lugar na África do Sul.

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Sem o "Pistolero", o Uruguai segue sua preparação para o Grupo H da Copa de 2026, onde enfrentará Arábia Saudita, Cabo Verde e Espanha. Para os torcedores, resta a memória de um dos maiores camisas 9 da história da seleção, cuja ausência marca, de forma definitiva, a transição para uma nova geração uruguaia.

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