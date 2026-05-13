Ídolo da Seleção defende Bento após falha: 'Deve estar preparado'

O goleiro Bento segue na disputa por uma vaga na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Taffarel, em entrevista à ESPN, minimizou a falha cometida pelo atleta do Al Nassr na terça-feira (13). O ex-atleta é preparador de goleiros e membro da comissão técnica de Carlo Ancelotti. O erro aconteceu no empate entre Al Nassr e Al Hilal pelo Campeonato Saudita.

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Bento está relacionado na lista de pré-convocados para a Copa (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

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Taffarel minimiza falha de Bento

O tetracampeão mundial com o Brasil em 1994 relativizou o episódio ao recordar suas próprias falhas durante a carreira:

- Se (falha) pesasse assim, acho que eu nunca teria ido para uma Copa. Falhou sim, falei com ele, mas já superou. Goleiro tem que ser assim, foi isso que sempre me levou para a seleção, errava, admitia e sabia onde e por que tinha errado... E virava a página, a posição tem isso, devem estar preparados. - disse o coordenador.

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A falha ocorreu no último minuto da partida. O Al Nassr vencia por 1 a 0 e estava próximo de conquistar o título. Bento saiu mal do gol em uma cobrança de lateral do adversário. O goleiro marcou contra e impediu a vitória do time de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus.

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Taffarel destacou o desempenho do goleiro brasileiro na competição saudita:

- Ele (Bento) tem feito um bom campeonato lá, com regularidade, estamos acompanhando - afirmou o ex-goleiro.

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O goleiro integra a pré-lista de 55 jogadores elaborada por Ancelotti para o Mundial. Seis atletas da mesma posição constam na relação. Além de Bento, estão Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians), John (Nottingham Forest) e Weverton (Grêmio). Dessa lista sairão os 26 convocados.

Carlo Ancelotti anunciará a convocação final da Seleção Brasileira na próxima segunda-feira (18). O evento acontecerá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, às 17h (de Brasília).

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