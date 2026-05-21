O experiente goleiro Fernando Muslera virou alvo de críticas nas redes sociais após falhar no gol da vitória do Flamengo sobre o Estudiantes, nesta quarta-feira (20), no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores. O uruguaio, que deve disputar mais uma Copa do Mundo FIFA 2026 com a seleção do Uruguai, foi bastante criticado pelos torcedores após o lance decisivo.

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Aos 22 minutos do segundo tempo, Bruno Henrique cruzou pela esquerda e Muslera saiu mal para tentar interceptar a bola. O goleiro se atrapalhou completamente no lance e acabou entregando nos pés de Pedro, que aproveitou o presente para marcar o único gol da partida.

Veja o lance:

Nas redes sociais, torcedores não perdoaram o veterano arqueiro e ironizaram sua possível presença no Mundial de 2026. Houve ainda quem questionasse o momento do camisa 1 uruguaio às vésperas do torneio internacional, além de ironizarem citando o goleiro do Internacional e concorrente na seleção uruguaia.

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Veja a repercussão:

Como foi Flamengo x Estudiantes?

Foi na jogada aérea, tendão de Aquiles do Flamengo nesta altura da temporada, que o Estudiantes criou sua melhor chance, logo aos cinco minutos. Mesmo em casa, o Rubro-Negro não teve controle da posse de bola. E, quando a tinha sob domínio, abusava dos passes longos em direção a Bruno Henrique, mas sem sucesso. Aos 32 minutos, o árbitro marcou pênalti de Meza no camisa 27, mas o VAR interveio e apontou que a falta havia acontecido fora da área. Após uma atuação apática no primeiro tempo, a torcida vaiou a equipe na saída para o intervalo.

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Jogadores de Flamengo e Estudiantes durante o primeiro tempo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo voltou do vestiário apostando nos contra-ataques e, em uma dessas escapadas, teve uma falta perigosa, na qual Léo Pereira levou perigo ao gol. Pouco depois, a bola entrou com Pedro, que aproveitou uma falha do goleiro do Estudiantes para estufar a rede. Inspirado, o camisa 9 ainda arriscou uma bicicleta minutos depois, após passe magistral de Paquetá, mas a finalização saiu para fora. O tento de Pedro foi fundamental para o torcedor rubro-negro não amargar mais um resultado ruim, como vinha acontecendo.

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