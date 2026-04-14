menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Antes da estreia na Copa, Marrocos enfrenta 'terror europeu' do Brasil

Seleções se enfrentam em junho, nos EUA, em último teste antes do Mundial; Noruega mantém invencibilidade histórica contra o Brasil

Igor Reis
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 14/04/2026
15:53
Marrocos está no Grupo C da Copa do Mundo com o Brasil (Foto: Franck Fife/AFP)
imagem cameraMarrocos enfrenta o Brasil na estreia da Copa do Mundo 2026 (Foto: Franck Fife/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Marrocos, adversário do Brasil na estreia da Copa do Mundo de 2026, confirmou um amistoso contra a Noruega para o dia 7 de junho, na Red Bull Arena, em Nova Jersey. O confronto deve ser o último teste das duas seleções antes do início do Mundial.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Simulador da Copa do Mundo 2026

Enquanto a seleção africana está no Grupo C ao lado de Brasil, Haiti e Escócia, e fará sua estreia no dia 13 de junho, a seleção europeia integra o Grupo G da Copa do Mundo, que tem Iraque, França e Senegal. A primeira partida será no dia 16. Confira todos os grupos!

Lance!
Lance!
Seleção-canada-AFP
Seleção Brasileira caiu no grupo C da Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Seleção dos Estados Unidos
Lance!
Lance!
Benteke é um dos principais nomes da seleção da Bélgica (AFP PHOTO/Emmanuel Dunand)
Yamal aquece antes de Turquia x Espanha (Foto: OZAN KOSE / AFP)
Nico Paz e Messi pela Argentina
Cristiano Ronaldo em ação por Portugal contra a Irlanda, nas Eliminatórias (Foto: Paul Faith/AFP)
Harry Kane comemora gol da Inglaterra sobre Senegal

GRUPO A: México, África do Sul, Coreia do Sul e Repescagem Europa D (República Tcheca, Irlanda, Dinamarca ou Macedônia do Norte).

(Seleção México/Twitter)

  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem: Seleção-canada-AFP
  • Miniatura da imagem: Seleção Brasileira caiu no grupo C da Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
  • Miniatura da imagem: Seleção dos Estados Unidos
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem: Benteke é um dos principais nomes da seleção da Bélgica (AFP PHOTO/Emmanuel Dunand)
  • Miniatura da imagem: Yamal aquece antes de Turquia x Espanha (Foto: OZAN KOSE / AFP)
  • Miniatura da imagem: Nico Paz e Messi pela Argentina
  • Miniatura da imagem: Cristiano Ronaldo em ação por Portugal contra a Irlanda, nas Eliminatórias (Foto: Paul Faith/AFP)
  • Miniatura da imagem: Harry Kane comemora gol da Inglaterra sobre Senegal

📲 Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp

A seleção de Marrocos vive um dos melhores momentos de sua história. Após a campanha marcante na Copa do Mundo do Catar, em 2022, a equipe se consolidou como uma das mais competitivas do cenário internacional. Com nomes como Hakimi, Brahim Díaz e o goleiro Bono, os marroquinos chegam confiantes para o torneio de 2026. A seleção, inclusive, deve ser o adversário mais desafiador da Seleção Brasileira na primeira fase.

continua após a publicidade

Já a Noruega também atravessa uma fase positiva, mas com um contexto diferente. A equipe voltará a disputar uma Copa do Mundo após longa ausência — a última participação foi em 1998, na França. Liderada por Haaland, Martin Ødegaard e Sørloth, a seleção garantiu vaga com uma campanha sólida nas Eliminatórias Europeias, com 100% de aproveitamento em oito jogos, superando adversários como Itália, Israel, Estônia e Moldávia.

Retrospecto no confronto

Marrocos e Noruega se enfrentaram apenas uma vez na história. O único encontro aconteceu na Copa do Mundo de 1998, pela fase de grupos, no Stade de la Mosson, em Montpellier, e terminou empatado em 2 a 2.

continua após a publicidade

Naquele torneio, ambas as seleções estavam no mesmo grupo da Seleção Brasileira. A Noruega avançou às oitavas de final na segunda colocação, enquanto o Brasil terminou como líder. Já Marrocos foi eliminado ainda na fase inicial.

Marrocos e Noruega se enfrentam em junho (Foto: Divulgação/ Marrocos)
Marrocos e Noruega se enfrentam em junho (Foto: Divulgação/ Marrocos)

Noruega, algoz do Brasil

A Noruega possui um retrospecto curioso diante da Seleção Brasileira. Em quatro confrontos, o Brasil nunca venceu: são duas vitórias norueguesas e dois empates.

O duelo mais marcante ocorreu justamente na Copa do Mundo de 1998, quando a Noruega venceu por 2 a 1, em uma das grandes surpresas daquela edição. O encontro mais recente entre as seleções foi em 2006, em amistoso, e terminou empatado, mantendo a invencibilidade dos europeus no confronto direto.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🎰Aposte na Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias