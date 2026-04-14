Antes da estreia na Copa, Marrocos enfrenta 'terror europeu' do Brasil

Marrocos, adversário do Brasil na estreia da Copa do Mundo de 2026, confirmou um amistoso contra a Noruega para o dia 7 de junho, na Red Bull Arena, em Nova Jersey. O confronto deve ser o último teste das duas seleções antes do início do Mundial.

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Enquanto a seleção africana está no Grupo C ao lado de Brasil, Haiti e Escócia, e fará sua estreia no dia 13 de junho, a seleção europeia integra o Grupo G da Copa do Mundo, que tem Iraque, França e Senegal. A primeira partida será no dia 16. Confira todos os grupos!

GRUPO A: México, África do Sul, Coreia do Sul e Repescagem Europa D (República Tcheca, Irlanda, Dinamarca ou Macedônia do Norte). (Seleção México/Twitter)





















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A seleção de Marrocos vive um dos melhores momentos de sua história. Após a campanha marcante na Copa do Mundo do Catar, em 2022, a equipe se consolidou como uma das mais competitivas do cenário internacional. Com nomes como Hakimi, Brahim Díaz e o goleiro Bono, os marroquinos chegam confiantes para o torneio de 2026. A seleção, inclusive, deve ser o adversário mais desafiador da Seleção Brasileira na primeira fase.

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Já a Noruega também atravessa uma fase positiva, mas com um contexto diferente. A equipe voltará a disputar uma Copa do Mundo após longa ausência — a última participação foi em 1998, na França. Liderada por Haaland, Martin Ødegaard e Sørloth, a seleção garantiu vaga com uma campanha sólida nas Eliminatórias Europeias, com 100% de aproveitamento em oito jogos, superando adversários como Itália, Israel, Estônia e Moldávia.

Retrospecto no confronto

Marrocos e Noruega se enfrentaram apenas uma vez na história. O único encontro aconteceu na Copa do Mundo de 1998, pela fase de grupos, no Stade de la Mosson, em Montpellier, e terminou empatado em 2 a 2.

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Naquele torneio, ambas as seleções estavam no mesmo grupo da Seleção Brasileira. A Noruega avançou às oitavas de final na segunda colocação, enquanto o Brasil terminou como líder. Já Marrocos foi eliminado ainda na fase inicial.

Marrocos e Noruega se enfrentam em junho (Foto: Divulgação/ Marrocos)

Noruega, algoz do Brasil

A Noruega possui um retrospecto curioso diante da Seleção Brasileira. Em quatro confrontos, o Brasil nunca venceu: são duas vitórias norueguesas e dois empates.

O duelo mais marcante ocorreu justamente na Copa do Mundo de 1998, quando a Noruega venceu por 2 a 1, em uma das grandes surpresas daquela edição. O encontro mais recente entre as seleções foi em 2006, em amistoso, e terminou empatado, mantendo a invencibilidade dos europeus no confronto direto.

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